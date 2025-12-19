Nem hiszed el, mennyiért vett ragtapaszt és hajcsatot a Kőgazdag Fiatalok sztárja Dubajban

Friss videókkal jelentkezett az Instagram-oldalán Dulin Metta. Az Ázsia Expressz és a Kőgazdag Fiatalok sztárja nem titkolja: egyik kedvenc városa Dubaj, így nem meglepő módon az elmúlt heteket is az Egyesült Arab Emírségek legnépesebb városában töltötte. S ha már ott járt, vásárolt is ezt-azt. Metta friss zsákmányaiból tartott videóbemutatót a közösségi oldalán.

A Kőgazdag Fiatalok sztárja mintás ragtapaszt és csillogós hajcsatot is vásárolt Dubajban (Fotó: Polyák Attila)

Filléres dolgokat is vett Dubajban a Kőgazdag Fiatalok sztárja

Imádom az ilyen mintás ragtapaszokat. Bármilyen országban járok, mindig veszek valami különlegeset. Legutóbb Mexikóban vettem egy ilyen nagyon cuki dzsungeleset, de az már elfogyott, úgyhogy pótolnom kellett a dzsungeles ragtapaszt

– magyarázta Metta, aki mintegy 1950 forintnyi dirhamért vett egy csomag látványos mintával díszített sebtapaszt.

Ez egy csatkészlet, és az összes csillogós. 1500 forintért vásároltam

– mutatta meg Metta a Miket vettem Dubajban 2. rész című videójában. Igaz, nem csak filléres dolgok kerültek a kosarába. Bevallotta, és meg is mutatta, hogy a nagy költése a BVLGARI legújabb kollekciójából egy aranyozott szemüvegkeret volt – ennek végül nem árulta el az árát...