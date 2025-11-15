Dulin Metta felfedte titkát: „Szó szerint hazajárok Dubajba”
A Kőgazdag fiatal csak nemrég tért haza Dubajból, ahol egy teljes hónapon át igyekezett feltölteni az őszi időszakban kissé lemerült „telepeit”. És hogy mibe is kerül egy hónapnyi szállás a híresen drága és meseszép emírségi városban? Nos, Dulin Metta erre nem tud választ adni, ugyanis...
Az Ázsia Expressz 2025 sztárja imád utazni és ismert anyagi helyzetének okán még csak spórolnia sem kell, ha mondjuk ki szeretne ruccanni a kedvenc városába, Dubajba. Dulin Metta nehéz időszakon van túl, hiszen a TV2 sikerműsorának forgatása során elszenvedett súlyos sérüléséből csak nagyon nehezen tudott felépülni. Ezért végül úgy döntött, a napfényes Egyesült Arab Emírségek luxusvárosában piheni ki a kemény hetek fáradalmait és lelki terheit. A Kőgazdag fiatal néhány napja tért haza az egy hónaposra nyúlt kiruccanásból.
Dulin Metta: „Gond nélkül leszólítanak nőket az utcán”
De vajon hogyan is viszonyulnak a Dubajban élő férfiak egy egyedül nyaraló, szőke, tejfehér bőrű lányhoz? „Nőként, egyedül bizony akadnak kihívások Dubajban. Nem arról van szó, hogy atrocitások értek volna, de tény, hogy napi szinten jöttek oda hozzám helyi pasik, akik sokkal határozottabbak és bátrabbak, mint mondjuk a magyar férfiak, vagyis gond nélkül leszólítanak nőket az utcán.
Egyébként többnyire nem azért, mert fel akartak szedni, pusztán csak érdeklődőek és nagyon közvetlenek.
Hihetetlenül nehéz őket lerázni, de az egy hónap alatt sikerült kifejlesztenem olyan technikákat, melyek mentén gyorsan leszerelhettem őket anélkül, hogy megsértettem volna az önérzetüket” – kezdte lapunknak nevetve élménybeszámolóját Dulin Metta, aki hozzátette, a Dubajban töltött egy hónap alatt kínosan ügyelt rá, hogy a lehető legkevésbé öltözködjön és viselkedjen kihívóan, miközben a luxusvárosban járt-kel. Eközben próbálta sorra megvalósítani a hosszú és egyre csak bővülő programlistáját.
”Azt terveztem, hogy minden egyes nap addig alszom, ameddig csak kedvem tartja”
Dulin Metta egyébként nem költött sokat szállásra a kikapcsolódás hetei alatt, hiszen a családi ingatlanportfóliójukban akad néhány dubaji luxuslakás is. Sőt, ez a bizonyos utazás is részben arról szólt, hogy a híresség átvett egy újonnan készült lakást a Pálma-szigeten.
„Valóban igaz, hogy vannak Dubajban saját ingatlanjaink. Eredetileg azért is utaztam ki, hogy megnézzem, milyen lett az új lakás, ami nemrég készült el. Végül pedig kint ragadtam…” - árulta el a Kőgazdag fiatal, aki egyébként a dubaji luxusban is teljesen hétköznapi életet él.
„Azt terveztem, hogy minden egyes nap addig alszom, ameddig csak kedvem tartja, de nagyon hamar kiderült, hogy ez a tervem füstbe megy. Ugyanis a szemben lévő, még épülő toronyházban, lakásonként ellenőrizték a tűzjelző rendszert.
Ez annyit jelentett, hogy gyakorlatilag reggel nyolc és este hat között, szünet nélkül szóltak a szirénák.
Így aztán pont azt csináltam kint, mint itthon. Talán sokakat meglep, de főztem, mostam, takarítottam és vásárolni jártam a helyi piacokra” – nevetett Dulin Metta, aki persze a szórakozásnak, vagyis inkább az aktív pihenésnek is szentelt elég időt.
„Szó szerint a bakancslistám elején volt”
„Hatalmas vágyam teljesült azzal, hogy a Pálma-sziget felett végrehajthattam egy úgynevezett tandemugrást 4300 méter magasból. Ez szó szerint a bakancslistám elején volt és meghatározó élmény volt. De jártam a világ leghosszabb, hegyeket összekötő csúszópályáján is. Százhatvannal suhantam A-ból, B-be, miközben felülről láthattam a hihetetlenül szép tájat és a vadászó sasokat. Ez a kaland kis híján elmaradt, mivel a mérlegelésnél nem ütöttem meg az ötven kilós minimumot. Ezért kaptam egy hátizsákszerű cuccot, amire súlyokat akasztottak” – mesélte nevetve Dulin Metta.
