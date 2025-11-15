Dulin Metta felfedte titkát: „Szó szerint hazajárok Dubajba”

Az Ázsia Expressz 2025 sztárja imád utazni és ismert anyagi helyzetének okán még csak spórolnia sem kell, ha mondjuk ki szeretne ruccanni a kedvenc városába, Dubajba. Dulin Metta nehéz időszakon van túl, hiszen a TV2 sikerműsorának forgatása során elszenvedett súlyos sérüléséből csak nagyon nehezen tudott felépülni. Ezért végül úgy döntött, a napfényes Egyesült Arab Emírségek luxusvárosában piheni ki a kemény hetek fáradalmait és lelki terheit. A Kőgazdag fiatal néhány napja tért haza az egy hónaposra nyúlt kiruccanásból.

Dulin Metta Dubajban töltött egy teljes hónapot (Fotó: Dulin Metta)

Dulin Metta: „Gond nélkül leszólítanak nőket az utcán”

De vajon hogyan is viszonyulnak a Dubajban élő férfiak egy egyedül nyaraló, szőke, tejfehér bőrű lányhoz? „Nőként, egyedül bizony akadnak kihívások Dubajban. Nem arról van szó, hogy atrocitások értek volna, de tény, hogy napi szinten jöttek oda hozzám helyi pasik, akik sokkal határozottabbak és bátrabbak, mint mondjuk a magyar férfiak, vagyis gond nélkül leszólítanak nőket az utcán.

Egyébként többnyire nem azért, mert fel akartak szedni, pusztán csak érdeklődőek és nagyon közvetlenek.

Hihetetlenül nehéz őket lerázni, de az egy hónap alatt sikerült kifejlesztenem olyan technikákat, melyek mentén gyorsan leszerelhettem őket anélkül, hogy megsértettem volna az önérzetüket” – kezdte lapunknak nevetve élménybeszámolóját Dulin Metta, aki hozzátette, a Dubajban töltött egy hónap alatt kínosan ügyelt rá, hogy a lehető legkevésbé öltözködjön és viselkedjen kihívóan, miközben a luxusvárosban járt-kel. Eközben próbálta sorra megvalósítani a hosszú és egyre csak bővülő programlistáját.

Dulin Metta vagyona lehetővé teszik az egy hónapos dubaji pihenést (Fotó: Dulin Metta)

”Azt terveztem, hogy minden egyes nap addig alszom, ameddig csak kedvem tartja”

Dulin Metta egyébként nem költött sokat szállásra a kikapcsolódás hetei alatt, hiszen a családi ingatlanportfóliójukban akad néhány dubaji luxuslakás is. Sőt, ez a bizonyos utazás is részben arról szólt, hogy a híresség átvett egy újonnan készült lakást a Pálma-szigeten.

„Valóban igaz, hogy vannak Dubajban saját ingatlanjaink. Eredetileg azért is utaztam ki, hogy megnézzem, milyen lett az új lakás, ami nemrég készült el. Végül pedig kint ragadtam…” - árulta el a Kőgazdag fiatal, aki egyébként a dubaji luxusban is teljesen hétköznapi életet él.