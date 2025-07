Rémálommá vált Kőgazdag Metta nyaralása a vihar miatt – durva videó

Dulin Metta Instagram oldalán számolt be a nyaralásáról, ahol az első néhány nap ugyan verőfényes napsütésben telt, de a vakáció hamar rosszra fordult. A hazai viharok után Horvátországban is lecsapott az orkán erejű szél és a szakadó jégeső. Kőgazdag Metta egy videót is mutatott követőinek a kialakult helyzetről.

Kőgazdag Metta rosszul járt a nyaralással, külföldön is utolérte a vihar (Fotó: Dulin Metta)

A Kőgazdag Fiatalok szereplője imád utazni, és ha teheti mindig meleg, napsütéses helyszínt választ, ugyanis nagyon fázós. Neki még a 30 fokos kánikula sem elég, sőt olyankor még az ülésfűtést is bekapcsolja az autójában.

„Számomra nem tud olyan meleg lenni, hogy azt mondjam az már sok. Volt már olyan nyaralásom Zanzibáron, Mexikóban és a Seychelle-szigeteken is, ami ilyen január környékére esett és nem mentem be a vízbe egyáltalán, mert nem éreztem, hogy elég meleg lenne hozzá.” – mesélte korábban a Ripostnak.

Ezek után nem csoda, hogy akárcsak télen, most is egy tengerpartra helyszínre menekült a lehűlés és a viharok elől. De úgy tűnik, Horvátország nem volt éppen a legjobb választás, ugyanis ott is utolérte a hideg, nem is akárhogy.

A Kőgazdag Fiatalok 2. évadában veszekedés rontotta el a horvátországi utazást, Metta most még annál is rosszabbul járt (Fotó: Instagram)

Kőgazdag Metta a tengerparton fagyoskodott

A csinos szőkeség az első két napban bikiniben süttette a hasát egy hajón, míg Magyarországon már tombolt a vihar. Akkor még úgy tűnt ő talán megússza a rossz időt, de nagyobbat nem is tévedhetett volna.

Kellemes jégeső, pont így képzeltem a nyaralást. Ja, nem

– osztotta meg a kikötőben készült videót.

A horvátországi viharhelyzetről többen is posztoltak TikTok videókat, amiken jól látható, hogy az itthonihoz hasonló orkán erejű szél és jégeső tombol, elsodorva mindent, ami az útjába kerül. A döbbenetes videókon az is látható, hogy az utcákat is ellepte a víz, mintha csak folyók volnának. Ezek után valószínűleg Kőgazdag Metta is rövidebbre szabja a nyaralást, és hazajön, legközelebb pedig inkább kedvenc helyszínére, Dubajba utazik, vagy itthon marad, a Balaton mellett.