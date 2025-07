Nyakunkba szakad az ég, ekkor vonulnak ki az országból a viharfelhők

Csütörtökön a Dunántúlon már napos, gomolyfelhős, míg keleten még borongós időre számíthatunk. Főleg egy összeáramlás mentén, kb. a Tisza vonalában fordulhat elő záporeső. Késő délutántól egyre több napsütés valószínű. 19 és 26 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.

Pénteken sok napsütés várható, majd délután megnövekszik a gomolyfelhőzet, és elszórtan alakul ki zápor, zivatar. Még gyakran lesz erős az ÉNy-i szél. 25-26 fok körüli nyári meleg lesz.

Szombaton a sok napsütés mellett délután gomolyfelhők érkeznek ismét, és főleg északon lehet egy-egy zápor, zivatar. 22 és 29 fok közé melegszik az idő.

Vasárnap napos, gomolyfelhős idő ígérkezik, visszatérhet a kánikula 30 fok körüli maximumokkal.

„Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek” – figyelmeztet dr. Pukoli Dániel a Köpönyeg oldalán.