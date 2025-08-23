RETRO RÁDIÓ

Baleset a gyorsasági motoros vb-n! Kórházban Varga Tibor!

Félbe kellett szakítani a versenyt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.23. 17:20
A Tények szúrta ki a bejegyzést, amely már szélsebesen kezd terjedni a közösségi oldalakon. A Balaton Parkban folyó gyorsaságimotoros-világbajnokság MotoE kategóriában versenyzett Varga Tibor, mikor egy brutálisat esett az egyik kanyarban.

Baleset történt a motoros vb-n Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A 18 éves versenyzőnek egy jól sikerült rajt után az első kanyarban még sikerült jól fordulnia, de nem sokkal később már csak a harmadik helyet sikerült tartania.

Mikor már épp feltornázta magát a második helyre a 14-es kanyarban elvesztette uralmát a motor felett és elesett.

A fiatal versenyzőt hamar kórházba szállították, de közösségi oldalon megosztott bejegyzése szerint már jól van és már alig várja, hogy visszatérhessen a második futamra.

 

