Menczer Tamás: A Tisza csak egy digitális blöff

Itt az igazság a tiszás álprofilokról.
Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalán tett közzé videós bejegyzést, melyhez azt írta: „Itt az igazság a tiszás álprofilokról. A Tisza csak egy digitális blöff. Pukkad a lufi.”
A kormánypárti politikus a videóban arról beszélt: számára megtiszteltetés, hogy a tiszás álprofilok célkeresztjében van és hogy rendszeresen rá küldik őket.
„Ez is kiderül a Patrióta videójából, meg az is, hogy a Tisza egy digitális blöff, álprofilok, ázsiai és dél-amerikai lájkolók” – fogalmazott.
Szerinte a videó címe az is lehetne a címe, hogy Peti és az álprofilok.
– hangoztatta Menczer Tamás.
