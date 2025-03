A Kőgazdag Fiatalok sztárja segíti az új magyar lottómilliárdost

Napok óta terjed a pletyka, mely szerint egy, a korábban az apró Somogy vármegyei falucska munkásszállóján élő Czwack becenéven ismert férfi nemrégiben lottómilliárdos lett. Meg is jelent egy cikk, melyben megszólalt a település apraja-nagyja, és az is kiderült, hogy az állítólagos szerencsés legjobb cimborája, Csefu, szőrén-szálán eltűnt, senki sem látta napokon át. A hírre felkapta a fejét Sebestyén Balázs is, akinek végül sikerült is telefonvégre kapnia az újdonsült milliárdos barátját. Csefu azonban nem tudta hitelt érdemlően megerősíteni az Őrtiloson terjedő pletykát.

Ha igaz, Sándor 4 milliárd forintot nyert a lottón (Fotó: Varga Jozsef Zoltan / Shutterstock)

Az új lottómilliárdos a legjobbtól tanulhat

„Persze, hogy ismerem! Itt a pletyka után megy mindenki. Az egész falu róla beszél.”

De én nem láttam a szelvényt, sőt, nem is találkoztam vele, és telefonon sem beszéltünk.

„A számát sem tudom. Nem tudom, most merre van, és azt sem hiszem, hogy szeretne nekem adni a nyereményéből. Az egy dolog, hogy jóban voltunk, de nem köteles adni” – mondta a telefonban Csefu, aki egyébként hiszi is, nem is, hogy barátja lottómilliárdos lett. Mindenestere a Metropol felkérte a Kőgazdag Fiatalokban megismert Dulin Mettát, hogy egy-két jó tanáccsal segítse Sándort, már ha…

Kőgazdag Mettának bevált trükkjei vannak a herdálás ellen. A lottómilliárdos számára is hasznosak lehetnek a tippjei Fotó: (Mediaworks Archívum)

Kőgazdag Metta: „Minden költésünket fel kell jegyezni”

Azt gondolom, hogy a vagyont megtartani és okosan elkölteni nehezebb, mint megszerezni.

Ez hatványozottan igaz akkor, ha valaki ölébe hirtelen hullik bele egy felfoghatatlan nagyságú összeg. Én annak a híve vagyok, hogy minden költésünket fel kell jegyezni. Ezt tanították nekem a szüleim. Ha gyerekként vettem egy túró rudit, azt is felírtam, ahogy később azt is, ha parkoltam mondjuk kétszáz forintért. Ez ma is így van, csak ma már nem ceruzával írok egy füzetbe, hanem digitálisan vezetem a kiadásaimat. Hetente pedig összegzek, mert így tudom balanszban tartani a bevételi és a kiadási oldalt” – kezdte lapunknak Kőgazdag Metta, akinek van még hasznos tipp a tarsolyában annak, aki megteheti, hogy jóval nagyobb lábon éljen, mint az átlag.

Dulin Metta is hibázik néha (Fotó: Dulin Metta)

„Ha tényleg ő vitte el a 4 milliárdot, szusszanjon egy kicsit...”

„Ha valaki egyszerre sok, pláne nagyon sok pénzt kaszál, könnyen érezheti úgy, hogy nyakló nélkül szórhatja és halomra gyűjtheti a felesleges, de annál drágább marhaságokat. A sok ”kicsiből” aztán hamar össze jön a nagy. Ezért javaslom Sándornak is, ha tényleg ő vitte el a 4 milliárdot, szusszanjon egy kicsit. Lépjen hátra és írja össze a vágyait, igényeit.”

Aztán gondolja át, hogy mindenre szüksége van-e, illetve azt is, hogy a tényleg fontosakból a legdrágább-e az, amire igényt tart.

„Rá fog jönni, hogy a kisebb, a lassabb és az olcsóbb is bőven több, mint amiről valaha álmodni mert” – fogalmazott a Kőgazdag Fiatalok sztárja, akinek az „apróbb” költésekre is van már egy kifejlesztett és jól bevált módszere.