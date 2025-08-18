Ezt nem hiszed el: Több ezer anonim alkoholista gyűlésre ment el a Jóbarátok sztárja

A Jóbarátok színésze 2023-ban vesztette életét kábítószer-túladagolásban. A Chandler Binget alakító színész életében több függőségben is szenvedett, évekig küzdött ellenük, azonban végül azok bekebelezték a szeretett sztárt.

Matthew Perry évekig küzdött függőségével Fotó: Armando Gallo / Northfoto

Matthew Perry egy interjúban elmondta, nagyjából 6000 anonim alkoholista gyűlésre ment el, hogy megpróbálja kontrollálni a függőségét. A színész önéletrajzában leírta, 14 évesen próbálta ki először az alkoholt, utána pedig kábítószerekkel kezdett el kísérletezni.

Perry először 1997-ben ment el elvonóra, a Jóbarátok forgatásának szünete közben. A színész a sorozat folyamán egyre jobban elvesztette az irányítást a kábítószer-használata felett. Elmondása szerint a drogok miatt alig emlékszik valamire a harmadik és a hatodik évad közötti időszakból.

A színész tizenöt alkalommal vonult elvonóba és tizennégy gyomorműtéten esett át a romló egészségi állapota hatására. Az önéletrajz írásakor több, mint 6000 gyűlésen vett részt, hogy megpróbáljon kigyógyulni a borzalmas állapotból.

A lexikonban a függőség szó alatt kéne rólam egy kép, ahogy értetlenül nézek.

Matthew Perry küzdelmét barátai is végignézték. Színésztársai tudták, mennyire szenved a férfi és minden erejükkel próbáltak rajta segíteni. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer és Lisa Kudrow szeretettel gondolnak az elhunyt barátjukra és úgy gondolják, Perrynek végre nincsenek fájdalmai.

Úgy éreztük, hogy már előre is gyászoljuk Matthew-t, a betegség elleni küzdelme nagyon nehéz harc volt számára.

Perry 2023 októberében hunyt el otthonában, halálát akut ketaminmérgezés okozta. A nyomozás során öt személy ellen emeltek vádat, az egyik érintett orvos, Dr. Salvador Plasencia bűnösnek vallotta magát négy vádpontban, köztük halálos ketamindózis illegális elosztásában - írja a Ladbible.