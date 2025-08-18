RETRO RÁDIÓ

Nem hittek a szemüknek az emberek: Csuti hentesnek állt

Meglepő szerepkörben bizonyították rátermettségüket a sztárok. Csuti hentesnek állt, Kabát Peti pedig a kasszák mögé állt egy élelmiszerüzlet nyitórendezvényén.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.18. 08:30
Csuti hentes Stohl András Kabát Péter megnyitó Curtis

A napokban Szandaszőlősön, egy élelmiszerüzlet nyitóbulija nemcsak a friss csirkemellről, hanem a sztárok váratlan szerepléséről is szólt. Szabó András, ismertebb nevén Csuti, Instagram-posztjában mesélt a különleges napról, amelyen barátai, Curtis és Kabát Peti is jelen voltak. A posztban Csuti megosztotta, hogy bár a csirkemell nagyobb sláger volt, mint bárki más, a napot mégis felejthetetlenné tették a barátságok és a közös élmények.

Csuti, TV2 sztárja
Csuti Instagram-posztja mindenki arcára mosolyt csalt (Fotó: Mw archív)

A TV2 sztárjai hentesnek álltak: Csuti sem maradt ki a buliból

"Imádtam ezt a mai napot, teljesen vállalhatatlan volt a brigád, a Kabát volt a kasszás, azt el tudjátok képzelni, ahogy ő visszaadott? Fixen mínuszos a mai nap, úgyhogy sorry. Remélem mindenki jól érezte magát, aki eljött ma hozzánk Szandaszőlősre, mi nagyon sokat nevettünk!"– írta Csuti.

A csapatban többeket erős barátság is egymáshoz fűz. Curtis és Csuti között különösen erős a kötelék, ugyanis, amikor Csuti életének egyik legnehezebb időszakát élte át, Curtis nemcsak lelki támogatást nyújtott, hanem még egy szobát is berendezett neki a lakásában, hogy bármikor ott lehessen. Ez a gesztus mély barátságuk alapját képezte. A két férfi azóta is rendszeresen tartja a kapcsolatot, és mindig számíthatnak egymásra, ha problémájuk adódik az életben. 

Kabát Peti kasszázott

Kabát Peti szintén fontos szereplője a jókedvű csapatnak.  A bolt nyitóbulija tehát nemcsak egy új üzlet kezdetét jelentette, hanem a barátságok ünneplését is. A közönség számára pedig egy emlékezetes pillanatot, amikor a sztárok nemcsak a pult mögött, hanem a közönséggel együtt is élvezték az eseményt.

A vásárlók imádták az új dolgozókat

A közönség reakciói is egyértelműen pozitívak voltak. Az eseményekről készült fotók és videók gyorsan elterjedtek a közösségi médiában, és a rajongók lelkesen kommentálták a látottakat. Egyesek azt írták: "Ez egy jó összeállítás, nem lehetett unalmas napotok", míg mások megjegyezték: "Már a fotóra nézve is sírva röhögök". Ezek a visszajelzések jól tükrözik a rendezvény sikerét és a résztvevők közötti szoros kapcsolatot.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu