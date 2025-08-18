Nem hittek a szemüknek az emberek: Csuti hentesnek állt

A napokban Szandaszőlősön, egy élelmiszerüzlet nyitóbulija nemcsak a friss csirkemellről, hanem a sztárok váratlan szerepléséről is szólt. Szabó András, ismertebb nevén Csuti, Instagram-posztjában mesélt a különleges napról, amelyen barátai, Curtis és Kabát Peti is jelen voltak. A posztban Csuti megosztotta, hogy bár a csirkemell nagyobb sláger volt, mint bárki más, a napot mégis felejthetetlenné tették a barátságok és a közös élmények.

Csuti Instagram-posztja mindenki arcára mosolyt csalt (Fotó: Mw archív)

A TV2 sztárjai hentesnek álltak: Csuti sem maradt ki a buliból

"Imádtam ezt a mai napot, teljesen vállalhatatlan volt a brigád, a Kabát volt a kasszás, azt el tudjátok képzelni, ahogy ő visszaadott? Fixen mínuszos a mai nap, úgyhogy sorry. Remélem mindenki jól érezte magát, aki eljött ma hozzánk Szandaszőlősre, mi nagyon sokat nevettünk!"– írta Csuti.

A csapatban többeket erős barátság is egymáshoz fűz. Curtis és Csuti között különösen erős a kötelék, ugyanis, amikor Csuti életének egyik legnehezebb időszakát élte át, Curtis nemcsak lelki támogatást nyújtott, hanem még egy szobát is berendezett neki a lakásában, hogy bármikor ott lehessen. Ez a gesztus mély barátságuk alapját képezte. A két férfi azóta is rendszeresen tartja a kapcsolatot, és mindig számíthatnak egymásra, ha problémájuk adódik az életben.

Kabát Peti kasszázott

Kabát Peti szintén fontos szereplője a jókedvű csapatnak. A bolt nyitóbulija tehát nemcsak egy új üzlet kezdetét jelentette, hanem a barátságok ünneplését is. A közönség számára pedig egy emlékezetes pillanatot, amikor a sztárok nemcsak a pult mögött, hanem a közönséggel együtt is élvezték az eseményt.

A vásárlók imádták az új dolgozókat

A közönség reakciói is egyértelműen pozitívak voltak. Az eseményekről készült fotók és videók gyorsan elterjedtek a közösségi médiában, és a rajongók lelkesen kommentálták a látottakat. Egyesek azt írták: "Ez egy jó összeállítás, nem lehetett unalmas napotok", míg mások megjegyezték: "Már a fotóra nézve is sírva röhögök". Ezek a visszajelzések jól tükrözik a rendezvény sikerét és a résztvevők közötti szoros kapcsolatot.