"Emberségből jeles!" Megtette a bejelentést Csuti, könnybe lábadt a rajongók szeme

Szabó András Csuti egykor a szépségkirálynő, Kulcsár Edina férjeként tett szert hírnévre: a házaspárnak két közös gyermeke is született, és sokáig valódi álompárként tartották őket számon. Végül azonban eltávolodtak egymástól és a válás mellett döntöttek. Manapság már mindketten boldog párkapcsolatban élnek, a jelenlegi partnereikkel: Csuti a barátnője, Sudár Bianka oldalán talált rá ismét a boldogságra, míg Edina a rapper, Varga Márk, vagyis G.w.M felesége lett, akitől még két gyermeke van, Amara és Dion. Az egykori házaspár számára azonban továbbra is nagyon fontos az, hogy egyformán kivegyék a részüket a közös gyerekek neveléséből, így a nagyfiuk, Medox óvodai ballagásán is mindketten jelen voltak, valamint büszkén osztottak meg róla fotókat a közösségi oldalaikon.

Csutit jelenleg a nézők a TV2 Klub Újratervezés című műsorában láthatják, amelyben nehéz sorsú családok otthonát újítják fel. A napokban az üzletember a közösségi oldalán az egyik ilyen családdal kapcsolatban tett közzé egy posztot, néhány szívmelengető fotó kíséretében.

A Büttel családot sokan a szívükbe zárták az @ujratervezesofficial legutóbbi részei után. Csodálatos gyerekeket ismertünk meg és egy minden problémán túlmutató, igaz szerelmet. Most már egy új otthonban, egy komfortos házban, külön szobákban és persze penész nélkül folytathatják az életüket, sok-sok emlékkel, amire remélem, örökre emlékezni fognak!

- írta meg Csuti az Instagram-bejegyzésében, amely alá sorra érkeztek a hozzászólások.

Nekem ebben a műsorban lettél nagyon szimpatikus. Nagyon jószívű vagy, emberségből jeles. Stohl András szintúgy

- fejezte ki az elismerését az egyik kommentelő.

Nagyszerű emberek vagytok, mindkét András

- helyeselt egy másik követő is.

