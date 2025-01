Sokkoló bejelentést tett Sebestyén Balázs: viccből csinált egy bombariadót

Ahogy arról már lapunk is beszámolt korábban, csütörtök délelőtt több mint 240 iskolában tartottak bombariadót, majd nem sokkal később napvilágot látott az a fenyegető levél is, amellyel kapcsolatban a hatóságok továbbra is nyomozást tartanak. A rendőrség minden érintett iskolát alaposan átvizsgált, de szerencsére sehol sem találtak robbanószert.

Balázs gyerekként viccből csinált bombariadót / Fotó: Máthé Daniella

Az ügyben számos hazai híresség megszólalt: többek közt Köllő Babettnek és Ábel Anitának is menekítenie kellett a gyermekeiket az iskolából. A ma reggeli Balázsék c. rádióműsorban is szóba kerültek a történtek, majd Sebestyén Balázs váratlanul bevallotta, hogy annak idején ő is csinált poénból egy bombariadót.

Én úgy csináltam bombariadót az iskolában, hogy… A tanári mellett voltak ezek a rózsaszín kis telefonok. Fölvettem, bedobtam a húszforintost, és felhívtam lent a portát: bomba van az iskolában. »Halló?«, mondom bomba van az iskolában. A tanári mellett, közben jött a földrajztanár, elment mellettem, én meg ott telefonáltam, nézelődtem

– mondta el a műsorvezető, akinek a terve sikerrel járt, hiszen kiürítették az iskolát.

De akkor nagyon nagy divat volt, minden hülye gyerek utcai fülkéből fölhívta az adott iskolát és csinált egy bombariadót. Ma már ez nagyon más. Ma már oda jár a gyereked, azért összeszorul a gyomrod, átéltél már egy-két dolgot, végigcsináltál már repteret meg karácsonyi vásárokat, meg itt, Európa szívében azért olyan dolgokat, hogy úgy ezt a levelet én is elolvastam… és összerándulsz. Az egész helyzet azért most, az orosz–ukrán konfliktus, meg úgy minden, az európai helyzet, Európai Unióval való csatározás, sok minden van. Szerintem sokfelé mutatnak a szálak

– tette hozzá Balázs.