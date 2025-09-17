„Alakulunk, alakulunk” – árulta el Dulin Metta Lakatos Levente mellett ülve

Bár a TV2-n javában tar az Ázsia Expressz 6. évada, a forgatás már rég véget ért. A reality szereplői számára zajlik az élet az Ázsia Expressz után. Kiderült, a sikerműsorban összepárosított Dulin Metta és Lakatos Levente kapcsolata a lány sérülés miatti versenyfeladását követően sem, szakadt meg. Sőt! Lakatos Leventének komoly tervei voltak a lánnyal! Dulin Metta pedig igent mondott Lakatos Leventének!

Lakatos Levente és Dulin Metta: az Ázsia Expressz után tervei voltak a srácnak a lánnyal (Fotó: Szabolcs László / metropol)

Új műsort indított Lakatos Levente, egyik első vendége Dulin Metta volt

Lakatos Levente a sikeres Levente klubja című podcastja mellett egy vadonatúj sorozatot indított a YouTube-on! A LevenTEsó első adásának egyik vendége pedig ki más is lehetett volna, mint Levi Ázsia Expressz-beli párja, Dulin Metta. A kőgazdag fiatal igent mondott Leventének, amikor a srác új műsora egyik első vendégének invitálta. A beszélgetés során sok minden szóba került, Metta többek közt elárulta, hogy intim képet kapott az egyik kinti szállásadójuk fiának a barátjától, s persze a lány sérült lába is szóba került.

Hogy van a lábad?

– csapott a lecsóba Levente, mire Metta őszintén válaszolt.

„Alakulunk, alakulunk. Most tartunk ott, hogy két hét van már csak a sporteltiltásomból, és két hét múlva végre felülhetek a kerékpáromra. Ami marha jó lesz, mert akkor megjön a rossz idő, de enek ellenére el fogok menni, és tekerek egy évadzáró és egyben évadnyitó kis kört.”

– meséli Metta, aki elárulta, hogy amikor hazajött Ázsiából, akkor kiderült, sokkal nagyobb a baj, mint ahogy azt kint meg tudták állapítani. Bár Mettának felajánlották, hogy kórházba viszik Malajziában, ezt ő utasította vissza. Metta inkább egy magyarországi klinika szakorvosát kereste fel. Kiderült, hogy a Joker-játék során, a jeges vízben ülve megfázott Metta mindkét Achilles-ina, melynek következtében gyulladás alakult ki mindkét Achilles-inben. Az ezt követő folyamatos terhelés következtében csonthártyagyulladása is lett a szalagok megnyúlása mellett...

Hogy mi mindenről mesélt még Dulin Metta, az kiderül az alábbi videóból, melyben a vele folytatott beszélgetés a 25. perctől látható: