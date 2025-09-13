Így ért véget az Ázsia Expressz eddigi legnagyobb balhéja: megszólaltak a Bódi tesók

Tegnap este robbant ki az Ázsia Expressz 2025-ös évadának eddigi legnagyobb vitája, Vastag Csaba és Domján Evelin, valamint Bódi Hunor és Bódi Megyer között. A fiúk csalással vádolták meg a házaspárt, amiből hamar hangos szócsata kerekedett, amibe még Mészáros Árpád Zsolt is beszállt. A többi játékos a műsorban inkább csendes megfigyelőként követte az eseményeket, de utólag Curtis és Dulin Metta is elmondta a véleményét a Borsnak. Most pedig maguk a Bódi ikrek is megszólaltak, kiderült, maradt-e bennük tüske a történtek után.

Az Ázsia Expressz Bódi Megyer és Bódi Hunor számára rengeteg új rajongót hozott, akik bárkivel szemben megvédik őket (Fotó: TV2)

Ugyan a műsorban nagyon úgy látszott, hogy semmi esély arra, hogy a Bódi tesók és Vastag Csabáék elássák a csatabárdot, a péntek esti Ázsia Expressz kibeszélő műsorban már korántsem volt ilyen tüzes a hangulat. Mint kiderült a srácoknak így 5 hónap távlatából már eszükbe sem jut ez a balhé, sőt már ott, az Ázsia Expressz forgatásán megbocsájtottak ellenfeleiknek.

Tudjuk most mit érezhet Csabi és Evelin… amikor rájuk zúdul a tömérdek utálat. Miért kell ez? Igen, a Csabiék hibáztak, de ettől még nem rossz emberek. Sőt a hibáink tesznek egyre jobb emberré

– reagáltak a helyzetre.

„A következő adásban emberségből jelesre fognak vizsgázni. Bocsánatot fognak kérni a tettük miatt. Tudjátok hány ember nem tudja beismerni a hibáját? Ők igen is beismerték és ettől lesznek igazán szerethetőek. Nekünk már bizonyítottak. Nektek is fognak. Szeretünk Titeket és veletek vagyunk” – olvasható a Bódi Tesók Instagram oldalon.

Az Ázsia Expressz nézői odavannak a srácokért

Bár kezdetben sokan negatív előítéletekkel álltak a Bódi fiúkhoz, hiszen ahogy el is mondták, hoztak néhány rossz döntést az életben, ahogy a legtöbben. Ám az Ázsia Expressz 6. évada mindent megváltoztatott, ugyanis a rajongótáboruk napról napra növekszik. Megyer és Hunor azonban nem hagyják, hogy Vastag Csabáékat bántsák miattuk.

Mindenkit megkérünk, akik egy kicsit is szeretnek minket, hogy ne bántsátok Csabit és Evelint a tetteik miatt. Emberek vagyunk. Hibázunk és tanulunk belőle. Az élet már csak ilyen

– üzenték annak reményében, hogy megállíthatják a gyűlöletáradatot.