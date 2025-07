„Abba kéne hagynod az írást!” – Brutálisan beleszálltak a TV2 sztárjába

Bőven hozzászoktam már a kritikákhoz és a kritizáláshoz. Idegeskedtem is miattuk, aztán megtanultam, hogy a kettő nem ugyanaz, és muszáj is kettéválasztani. A kritika megalapozott, a kritizálás nem az. Előbbit egyébként szívesen is olvasom, viszont az, hogy „de szar vagy”, nem kritika a szememben, hiszen nem ajánl fejlődési alternatívát. Ahogy azt is megtanultam, hogy nem kell mindenki véleményére adni, máskülönben könnyen elveszíti az ember az irányt. Annyi különböző inger éri a kirakatban élőket, hogy ha mindent megpróbálnánk megfogadni, beleőrülnénk. Nem mondom, hogy régebben nem akadt ezzel gondom, de megfejlődtem, már van hozzá páncélom. Szóval maga a kritizálás nem visel meg, sokkal inkább érdekel a mögöttes emberi mozgatórugó