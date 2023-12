Kiderült: kényes probléma nehezítette Lakatos Levente játékát a Farmban

Durva adáson vagyunk túl a Farm VIP negyedik évadában, ugyanis egy rész alatt három versenyző is búcsúzott a műsortól. Többek között Lakatos Levente sem jutott túl az ügyességi játékon, amiből csupán csak két játékos térhetett vissza a parasztházba. Az író jól érezte magát a műsor alatt, de bevallotta, kiesése előtt több ok miatt is alábbhagyott a lendülete.

Lakatos Levente belefáradt, hogy nem taktikázhatott Fotó: vaszil adam

„Őszintén szólva abba fáradtam bele így a végjáték előtt, hogy miután felköltöztünk a parasztházba, nem volt túl sok dolgom így taktikus játékosként, mert a piros csapat szétszedte egymást. Főleg miután elment Feri, már az a vérre menő, megfélemlítős, versengős ámokfutás sem volt jelen” – kezdte a Metropolnak a podcasteket készítő író, aki megjegyezte, egészségügyi problémával is küszködött.

Nem csak a fáradtság nehezítette az utolsó napjait Fotó: TV2

Egészségi állapota is nehezítette a győzelmet

Levente minden tudását bevetette, de az egészségügyi problémákon ő sem tud csak úgy túllépni. Kényes baj nehezítette a kilátásait.

„A műsorban arról sem beszéltem, hogy pont akkor előjött egy elég kellemetlen egészségügyi problémám, ami nehezítette a versenyt és a környezet sem volt higiénia szempontjából a legjobb, hogy kényelmesen tudjam magam így érezni, de ezt azért sem mondtam, mert nem akartam erre fogni a kiesésemet. Igazából magam ellen vesztettem” – jegyezte meg Levente, aki örül annak, hogy nem egy párbajban esett ki, mint például Rippel Feri.

Sokat tanult

Az író sokat tudott tanulni önmagáról, másokról és a helyzetekről is. Önbizalmat is tudott szerezni az komfortzónán kívüli utazása során.

„A játékot taktikusként kezdtem és sikerült ezt így is befejezni, szóval ezt egy sikernek könyvelem el. Nem egy párbaj során estem ki, hanem egy olyan feladatnál, ahol önmagam ellensége voltam és most alul maradtam. Számomra ez nagyon tanulságos volt, ugyanis rájöhettem arra, hogy az életben is ugyanígy van, csak a zajt kell kizárni, ami jelen esetben nálam Zsolti gazda beszélgetése volt. Sajnos elvette teljesen a fókuszomat, amikor hallottam, hogy rólam beszél éppen” – mondta Levente, aki kellő önbizalmat tudott szerezni a műsor során, amit az életében hasznosít is.