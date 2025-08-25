Másfél éves már Vavra Bence kisfia!

Idén három éve annak, hogy az énekes kezét emelték a magasba, hiszen Vavra Bence nyerte meg a Sztárban Sztár nyolcadik évadát. A verseny óta kevesebb információ jut el róla a nagyközönséghez, most azonban őszintén mesélt az elmúlt időszakról és arról, hogy kikkel tölti az idejét.

Vavra Bence 2022-ben nyerte meg a Sztárban Sztárt Fotó: Szabolcs László/Hot magazin

Nagyon jól érzem magam a testemben; ehhez az is hozzájárul, hogy kiegyensúlyozott a lelkiállapotom. Az utóbbi időben több időm volt a belső békémre, nem szerepeltem műsorokban, és a zene sem kapott akkora figyelmet, hiszen óriási változások történtek a magánéletemben

– kezdte Bence a Hot! magazinnak. „Vidékre költöztünk a párommal, és másfél évvel ezelőtt megszületett a kis­fiunk, Ruben. Emiatt legfőképpen ezt az időszakot szerettem volna megélni, és minél több időt a családommal tölteni. A műsor miatt most többet leszek távol, de várom már, hogy a kisfiam nézze a produkciókat, kíváncsi vagyok, hogy vajon megismeri-e az apukáját.

Apának lenni a világ legcsodálatosabb feladata!

Amikor érkezik egy baba, úgy gondolom, ő dönti el, hogy kihez és mikor jön, hozzánk pedig nagyon jó időben jött, és a legnagyobb boldogság azt látni, ahogy napról napra fejlődik, új dolgokat tanul, ahogy napról napra alakul és erősödik a kapocs. Az elmúlt időszak emlékeit, a kicsi ragyogó tekintetét, ahogyan ránk néz vagy hogy a nyakunkba ugrik már egy ötperces távollét után is, a legnagyobb telt házas sta­dion­kon­cer­te­kért sem cserélném el.”

Vavra Bence párja csodálatos édesanya

Ám az előadó nem tétlenkedik: a civil foglalkozása mellett nemsokára egy tech-céget fog alapítani, igyekszik bővíteni a tudását. Azért szeretett szakmája is hiányzik neki.

„Azért is vállaltam el a műsort, mert úgy érzem, az énekléshez értek a legjobban, és ezt szeretem a leginkább űzni.”

Bízom benne, hogy rövid időn belül meglesz a lehetőség, hogy ne csak csapongjak a stúdióban, hanem leüljek zongorázni, úgy, hogy közben nem cikáznak a gon­do­la­taim.

Akkor az egyik oldalamra a kisfiamat ültetem, a másikra a szerelmemet, és élvezzük, megéljük a pillanatot. Ezért is dolgozom” – tette hozzá a büszke édesapa.