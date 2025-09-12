RETRO RÁDIÓ

"Nem tudtam lábra állni" - Kőgazdag Metta súlyos sérülést szenvedett

Traumatikus hónapokon van túl Dulin Metta.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.12. 18:32
Kőgazdag Metta sérülés Instagram

Kőgazdag Metta, vagyis Dulin Metta Instagram oldalán jelentkezett be nemrég és elárulta, hogy traumatikus hónapokon van túl. A reality-sztár Ázsia Expresszes kalandjai hamarabb véget értek, mint azt várta, ő sem elégedett a történtek után.

Kőgazdag Metta
Kőgazdag Metta megsérült, alig bírt lábra állni / Fotó: Dulin Metta

5 héten át feküdtem járásképtelenül. Egyáltalán nem tudtam lábra állni. Semennyire. Anyukám jött le hozzám a Balatonra, látott el és cserélte az ágytálat pisilés után, mert a wc-ig sem tudtam hetekig elmenni

- Mettának nagyfokú segítségre van szüksége.

Kőgazdag Metta gyötrelmeit egy Achilles-ín gyulladás okozta és még a mai napig nem sikerült felépülnie.

Bízom benne, hogy egyszer kárpótol engem az élet valami olyannal, hogy ha erre visszatekintek, akkor nem fog ennyire fájni a lelkem.

Dulin Metta kifejezte, mennyire hálás a sok kedvességért, amivel követői elárasztják a közösségi médiában.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu