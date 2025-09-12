"Nem tudtam lábra állni" - Kőgazdag Metta súlyos sérülést szenvedett

Kőgazdag Metta, vagyis Dulin Metta Instagram oldalán jelentkezett be nemrég és elárulta, hogy traumatikus hónapokon van túl. A reality-sztár Ázsia Expresszes kalandjai hamarabb véget értek, mint azt várta, ő sem elégedett a történtek után.

Kőgazdag Metta megsérült, alig bírt lábra állni / Fotó: Dulin Metta

5 héten át feküdtem járásképtelenül. Egyáltalán nem tudtam lábra állni. Semennyire. Anyukám jött le hozzám a Balatonra, látott el és cserélte az ágytálat pisilés után, mert a wc-ig sem tudtam hetekig elmenni

- Mettának nagyfokú segítségre van szüksége.

Kőgazdag Metta gyötrelmeit egy Achilles-ín gyulladás okozta és még a mai napig nem sikerült felépülnie.

Bízom benne, hogy egyszer kárpótol engem az élet valami olyannal, hogy ha erre visszatekintek, akkor nem fog ennyire fájni a lelkem.

Dulin Metta kifejezte, mennyire hálás a sok kedvességért, amivel követői elárasztják a közösségi médiában.