"Nem tudtam lábra állni" - Kőgazdag Metta súlyos sérülést szenvedett

Traumatikus hónapokon van túl Dulin Metta.
Kőgazdag Metta, vagyis Dulin Metta Instagram oldalán jelentkezett be nemrég és elárulta, hogy traumatikus hónapokon van túl. A reality-sztár Ázsia Expresszes kalandjai hamarabb véget értek, mint azt várta, ő sem elégedett a történtek után.
5 héten át feküdtem járásképtelenül. Egyáltalán nem tudtam lábra állni. Semennyire. Anyukám jött le hozzám a Balatonra, látott el és cserélte az ágytálat pisilés után, mert a wc-ig sem tudtam hetekig elmenni
- Mettának nagyfokú segítségre van szüksége.
Kőgazdag Metta gyötrelmeit egy Achilles-ín gyulladás okozta és még a mai napig nem sikerült felépülnie.
Bízom benne, hogy egyszer kárpótol engem az élet valami olyannal, hogy ha erre visszatekintek, akkor nem fog ennyire fájni a lelkem.
Dulin Metta kifejezte, mennyire hálás a sok kedvességért, amivel követői elárasztják a közösségi médiában.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.