Bevallotta az Ázsia Expressz szexi sztárja: ezt az öt dolgot még sosem csinálta Dubajban

Az Ázsia Expressz szexi sztárja a Távol-Kelet után a Közel-Keletet vette célba. Dulin Metta bevallotta: nagyon szereti Dubajt, ahol sok mindent kipróbált már, ám most összegyűjtött 5 meglepő dolgot, amit sosem csinált az Egyesült Arab Emírségek legnépesebb városában.

Az Ázsia Expressz szexi sztárja, Dulin Metta sosem metrózott Dubajban (Fotó: Polyák Attila)

Az Ázsia Expressz sztárja kerüli a kihívó öltözéket Dubajban

Hiába ismerik sokan a Kőgazdag Fiatalok című műsorból is Dulin Mettát, van, amire ő is sajnálja a pénzt. Például bírsága. Metta öt dolgot is összesezedett, amit sosem csinált még Dubajban, ezek közül többtől is a súlyos bírság tartotta vissza.

„1. Soha nem mentem még metróval, mert mindig autóval járok. Vagy hogyha muszáj, akkor esetleg Uberrel.

2. Soha nem fizettem még sehol készpénzben, mert mindig a Revolut bankkártyámat használom.

3. Soha nem szegtem még meg a sebességkorlátozást (olyan helyen, ahol kamera van), mert ezt itt nagyon durván büntetik. Ráadásul nem csak ott nézik, ahol beépített kamerák vannak, hanem rendszeresen drónokkal figyelik az utat.

4. Soha nem mentem még sehova kivágott vagy kihívó ruhában, mert mélységesen tisztelem a kultúrájukat, illetve a zért tereket mindig annyira lehűtik, hogy inkább egy jó meleg pulcsi kell, nem nyári ruha!

5. Vezetés közben soha nem iszom. Nem alkoholt, vizet sem! Mert itt azt is nagyon durván büntetik.”

– árulta el Instagram-oldalán Dulin Metta.