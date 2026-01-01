Kikotyogta a királyi szakértő: ilyen a zárt ajtók mögött Katalin hercegné és Vilmos herceg

A világ minden pontján kíváncsian követik a királyi család életének pillanatait. Hatalmas figyelem irányul a trónörökösre és családjára, ezért a Katalin hercegné és Vilmos herceg mindent megtesznek annak érdekében, hogy a lehető legnormálisabb gyerekkort biztosítsanak a kis hercegek és hercegnő számára.

Katalin hercegné és Vilmos herceg otthon csak gyerekeikre koncentrálnak – Fotó: Anadolu via AFP

Katalin hercegné és Vilmos herceg a gyerekeiket helyezik előtérbe

Katalin hercegné egy gyakorlatias anya, aki ügyesen védi családját a királyi élet nyomásaitól. A kamerák előtt tökéletes megjelenést kell nyújtania, de az otthona kényelmében főleg a gyerekeire kell koncentrálnia.

Katalin hercegné nagyon szerető anya, és Vilmossal nagyszerű szülők. Zárt ajtók mögött ugyanúgy zsonglőrködik az iskolai beiratkozásokkal, a gyerekek fuvarozásával, a házi feladattal, a játszódélutánokkal, a különböző klubokkal és még a könnyekkel is, mint bárki más

– mondja Katie Nicholl királyi szakértő.

A hercegi pár windsori otthonában nincs élő személyzet, ezért a szülőknek kell mindent elintézniük. Vilmos herceg elárulta, hogy a gyerekeknek nincs telefonja, helyette beszélgetéssel és közös sütögetéssel töltik az időt. A szülők próbálnak annyi időt tölteni gyermekeikkel, amennyit csak tudnak.

György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg szeretnek édesanyjukkal sütni, a szülinapok alkalmával is házi készítésű tortát készítenek. A hercegné azt is elárulta, hogy a pizzatészta készítése György herceg, Sarolta hercegnő nagy kedvence, és azért élvezik, mert „bepiszkolhatják a kezüket”. A hercegi pár szívesen néz focimeccset otthon, a hercegné pedig az iskolai sporteseményeken is támogatja gyerekeit.

A sporton és az együtt töltött időn felül a kreativitás és a kézművesség szintén rendkívül fontos a fiatalok számára. A családdal töltött idő egyértelműen szent és sérthetetlen mind Vilmos, mind Katalin számára – írja a Mirror.