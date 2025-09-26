Magyar sztárok a fényűzés városában: a hazai celebvilág meghódította Dubajt – Fotók

A Közel-Kelet luxusfővárosa egyszerre kínál ultramodern felhőkarcolókat, hófehér tengerpartokat, határtalan vásárlási lehetőségeket és az egzotikum izgalmát. A magyar sztárvilág képviselői is szívesen repülnek oda feltöltődni, napozni és persze megmutatni a követőiknek, hogyan élik meg a „Dubaji álmot”. Összeszedtük, hogyan élvezte Dubaj csillogását az elmúlt években Balogh Eleni és a magyar celebvilág!

Balogh Eleni Soós Dávid párja Dubajban hódított (Fotó: TV2)

Balogh Eleni Dubajban

Balogh Eleni, a korábbi szépségkirálynő, már több alkalommal is megmutatta Instagram-követőinek, hogy mennyire szereti a tengerparti luxusnyaralásokat. Dubajban sem rejtette véka alá, milyen stílusban utazik: elegánsan, pálmafák árnyékában fotózkodott szerelmével Soós Dáviddal. A modern város látképe és a végtelen tengerpart remekül passzolt Eleni kifinomult stílusához – igazi modern hercegnőként tündökölt az Emirátusokban.

Balogh Eleni párjával nyaralt Dubajban (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

A családi kaland

Győzike és családja sem tudott ellenállni Dubaj vonzásának. A Gáspár család gyakran választ egzotikus úti célokat, és Dubajban igazi családi vakációt tartottak Gáspár Bea és Gáspár Győző ugyanis házassági évfordulójukat ünnepelték. A közösségi médiában megosztott képeken Győző megmutatta, hogy mennyire élvezi, amikor a szeretteivel tölthet időt. Győző büszkén pózolt szerelmével és a tengerparttal a háttérben.

Bikiniben a felhőkarcolók árnyékában

A Kísértés című műsor álompárja is meghódította a fényűzés városát. A páros azóta ikonikus, mióta együtt távoztak A Kísértés szigetéről: mesébe illő szerelmüket imádja minden rajongó. Instagram-oldalukon betekintést engednek követőiknek, mindennapjaikba: romantikus képek, homokos tengerpart, egzotikus kalandok. Kovács Máté és Farkas Brigitta igazán tudja, hogy kell élvezni egy álom utazást! Egy biztos: szerelmük most is tündököl és közös kalandjaik emlékezetesebbek, mint valaha.

Cooky és Szécsi Debóra – romantika a Közel-Keleten

Cooky, a népszerű rádiós műsorvezető és felesége nem egyszer nyaralt már Dubaj meseszerű partjainál. Szécsi Debóra és szerelme igazi romantikus pihenést és családi kalandot éltek meg Dubajban. A pár a város legelegánsabb szállodáiban szállt meg, és onnan osztottak meg közös fotókat. A rajongók bepillantást nyerhettek abba, ahogy Cooky és Debóra együtt élvezik a naplementét, valamint az ultramodern város esti fényeit. Kétség sem fér hozzá: Dubaj tökéletes helyszín volt szerelmük újabb fejezetének megírásához és egy családi kalandhoz.