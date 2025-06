Gáspár Bea a roma hagyományokról: „Modernizált cigányok vagyunk”

Soha nem voltam még fesztiválon, még vendégként sem. Nem is tudom, miből áll ez pontosan, szóval számomra egyáltalán nem az számít, hogy ez az esemény egy fesztivál keretein belül kerül-e megrendezésre. Mint ismert roma nő úgy gondolom, hogy azok a sztereotípiák, amik a romákhoz kötődnek, sosem lesznek leküzdhetőek. Természetesen minket is értek atrocitások emiatt, és még fognak is. Ehhez én magam kevés vagyok, sőt 50 roma fesztivál is kevés hozzá, de ha meg sem próbáljuk, akkor sosem lesz előrelépés ezzel kapcsolatban