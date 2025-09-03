Balogh Eleni megható titkot árult el szerelméről

Mindannyira őrzünk emlékeket, és mindenki másként eleveníti fel a hozzájuk kapcsolódó pillanatokat. Nincs ez másként Balogh Eleninél sem, aki ezzel kapcsolatban árult el egy titkot az Instagramon.

Balogh Eleni nagy titkot osztott meg követőivel Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Balogh Eleni az Instagramon osztott meg egy bejegyzést arról, milyen sokféle módon őrzi meg az emlékeket. Mint írta, számára nemcsak fényképek vagy illatok lehetnek fontos kapaszkodók, hanem ruhadarabok is.

„Sokféleképpen őrzöm az emlékeket. Legyen ez illat, fotó vagy akár egy ruha. Ezt a ruhát még Athénban kaptam a szerelmemtől, ezért nagyon sokat jelent számomra” – vallotta be követőinek.

A Szerencselány rajongói rengeteg szívet és kedves üzenetet küldtek neki, hiszen a sorokból árad az őszinteség és a személyes kötődés. Eleni példája is jól mutatja, hogy a hétköznapi tárgyak mennyire mély érzelmeket hordozhatnak – olykor egy ruhadarab is képes felidézni a legszebb pillanatokat.

