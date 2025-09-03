Minden óra számított: eltűnt az Alzheimer-kóros nagymama - Fájdalom, miért indult el

Versenyt futott az idővel egy angyalföldi család, hogy épségben előkerítsék Tóth Györgyné Ilonát. A 84 éves asszony Alzheimer-kórban szenved és tavaly év elején, valamint idén szeptemberben is eltűnt. Kiszökött otthonról és 9 órán át nem találták. A nagymama unokája mesélte el, miért indult útnak a néni.
Belegondolni is szörnyű, mit élhetett át Tóth Györgyné Ilona családja, amikor ő újra eltűnt. Az idős asszony súlyos betegséggel, Alzheimer-kórral küzd, ezért mindig féltve vigyáz rá a családja. Ám két alkalommal sajnos sikerült kiszöknie a családi fészekből és eltűnt. Isten vigyázott rá, mondják, hogy nem esett baja…
Szőrmés fekete kabát, szürke sapka és egy színes szatyor – így tűnt el Ilona tavaly, 2024. januárjában az angyalföldi otthonából. A szerettei mindent átkutattak utána, rokonok, barátok és idegenek eredtek a nyomába. Akkor hét óra keresés után, még aznap este, a Keleti pályaudvarnál a sógora talált rá.
A családja a történtek óta minden óvintézkedést megtett, hogy véletlenül se szökjön ki: az ajtó mindig zárva volt, a társasházban mindenki tudta, hogy ha Ilonát a folyosón látják, figyelni kell rá, ne hagyja el a házat. Ilona csak kísérettel mehetett bárhova, nehogy baja essen.
Sajnos azonban szeptember 2-án délben újra bekövetkezett a baj: eltűnt az angyalföldi nagymama. Egy óvatlan pillanat elég volt hozzá, hogy kiszökjön.
A szomszéd hozott nekik valamit. A nagypapám a mama első eltűnés óta mindig a zsebében őrizte a lakáskulcsot, de most a zárban felejtette. A papa épp porszívózott, és a mama gyorsan kiszökött
– idézte fel Piroska-Tóth Renáta, az eltűnt nagymama unokája a Metropolnak.
A házban új takarító volt, aki sajnos nem tudta még, hogy Ilona beteg, így nem állította meg, könnyen kisurranhatott a kapun. Az eltűnt nagymama világoskék pólóban és nadrágban, papucsban, kezében fekete táskával sétált ki a házból – egy gyermekkori emlék vezethette.
Napokon át mondogatta, hogy el akar menni Nyíregyházára, gyerekként arrafelé lakott
– árulta el Renáta, aki rutinosan cselekedett: azonnal értesítette a rendőrséget és riadóláncot indított a közösségi médiában, eltűntkereső Facebook-csoportokban kérte a budapestieket, hogy ha bárki látja a mamát, azonnal értesítse őket vagy a hatóságokat.
Féltek, hogy a zavart asszonnyal bármi történhet. A többi között busz- és vonatpályaudvarokon keresték őt, hogy még véletlenül se szálljon fel egy távolsági járatra. Kilenc óra aggódás után újra bekövetkezett, amitől végre az angyalföldi család fellélegezhetett; este megcsörrent Renáta telefonja – a nagymamáját épségben megtalálták!
Az asszony az otthonától 6 kilométerre, Újpalotán, egy villamoson ült.
Este fél tízkor hívott a rendőrség, hogy megtalálták a mamát és hozzák haza. Az egyik villamoson egy hölggyel elkezdett beszélgetni, és ő vette észre rajta, hogy zavart. Hívta a rendőröket. Annyira boldogok vagyunk, hogy meglett a nagymamám! Nagyon köszönjük, hogy segítettek a keresésben!
– lelkendezett az unoka.
Ilona újbóli eltűnése miatt többen is támadni kezdték a családot az interneten, azzal vádolva őket, hogy nem vigyáznak rá eléggé. Renáta zárásként úgy fogalmazott: a mamája biztonsága számukra az első, ezért gyámság alá is fogják őt vonni, hiszen az állapota miatt egyedül nem tud magáról gondoskodni. „A hivatalos ügyintézés ehhez már folyamatban van, de időigényes. Ha akarnánk is, akkor sem tudnánk gyámság nélkül idősotthonban elhelyezni, ahol szakemberek vigyáznak rá. Mindent megteszünk érte, hogy a mama jól legyen” – zárta szavait.
