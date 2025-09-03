Minden óra számított: eltűnt az Alzheimer-kóros nagymama - Fájdalom, miért indult el

Belegondolni is szörnyű, mit élhetett át Tóth Györgyné Ilona családja, amikor ő újra eltűnt. Az idős asszony súlyos betegséggel, Alzheimer-kórral küzd, ezért mindig féltve vigyáz rá a családja. Ám két alkalommal sajnos sikerült kiszöknie a családi fészekből és eltűnt. Isten vigyázott rá, mondják, hogy nem esett baja…

Ilona órákra eltűnt. Az otthonától messze találták meg / Fotó: Beküldött fotó

Tavaly egyszer már eltűnt

Szőrmés fekete kabát, szürke sapka és egy színes szatyor – így tűnt el Ilona tavaly, 2024. januárjában az angyalföldi otthonából. A szerettei mindent átkutattak utána, rokonok, barátok és idegenek eredtek a nyomába. Akkor hét óra keresés után, még aznap este, a Keleti pályaudvarnál a sógora talált rá.

A családja a történtek óta minden óvintézkedést megtett, hogy véletlenül se szökjön ki: az ajtó mindig zárva volt, a társasházban mindenki tudta, hogy ha Ilonát a folyosón látják, figyelni kell rá, ne hagyja el a házat. Ilona csak kísérettel mehetett bárhova, nehogy baja essen.

Sajnos azonban szeptember 2-án délben újra bekövetkezett a baj: eltűnt az angyalföldi nagymama. Egy óvatlan pillanat elég volt hozzá, hogy kiszökjön.

A szomszéd hozott nekik valamit. A nagypapám a mama első eltűnés óta mindig a zsebében őrizte a lakáskulcsot, de most a zárban felejtette. A papa épp porszívózott, és a mama gyorsan kiszökött

– idézte fel Piroska-Tóth Renáta, az eltűnt nagymama unokája a Metropolnak.

A házban új takarító volt, aki sajnos nem tudta még, hogy Ilona beteg, így nem állította meg, könnyen kisurranhatott a kapun. Az eltűnt nagymama világoskék pólóban és nadrágban, papucsban, kezében fekete táskával sétált ki a házból – egy gyermekkori emlék vezethette.

Napokon át mondogatta, hogy el akar menni Nyíregyházára, gyerekként arrafelé lakott

– árulta el Renáta, aki rutinosan cselekedett: azonnal értesítette a rendőrséget és riadóláncot indított a közösségi médiában, eltűntkereső Facebook-csoportokban kérte a budapestieket, hogy ha bárki látja a mamát, azonnal értesítse őket vagy a hatóságokat.

Az otthonától távol találták meg

Féltek, hogy a zavart asszonnyal bármi történhet. A többi között busz- és vonatpályaudvarokon keresték őt, hogy még véletlenül se szálljon fel egy távolsági járatra. Kilenc óra aggódás után újra bekövetkezett, amitől végre az angyalföldi család fellélegezhetett; este megcsörrent Renáta telefonja – a nagymamáját épségben megtalálták!