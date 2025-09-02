Rejtélyes eltűnés Vizafogón: napok óta keresik Mellau Vendelt!

Már majdnem egy hete, hogy nyoma veszett a XIII. kerületben élő 70 éves Mellau Vendelnek. Az idős férfi augusztus 27-e körül hagyta el otthonát, ahonnan iratok és telefon nélkül távozott, azóta pedig senki sem látta. A rendőrség körözést adott ki, a családja kétségbeesetten keresi.

Mellau Vendelt az eltűnését követően nagy erőkkel keresik a hatóságok (Fotó: Facebook)

Kórházakban, rakparton és hidakon is keresték

Az eltűnt férfi hozzátartozói már érdeklődtek a környék kórházainál, a sürgősségi osztályokon, és még a főváros hídjait is átkutatták.

Kerestünk név alapján is, és hogy egy 70 év körüli ismeretlen férfit hoztak-e be. Illetve egy ismerőst is megkértünk, hogy nézzen utána. A rakparton, a Duna-parton is kerestük, majd a belvárosba is elmentünk, a Margit-, Lánc-, Erzsébet- és Szabadság hidat is végigjártuk

– sorolta az átkutatott helyszíneket az eltűnt férfi fia.

Fontos információ, hogy az idős férfi depresszióra hajlamos, gyógyszert is szed emiatt, korábban a Nyírő Gyula Pszichiátrián kezelték. A fia szerint ott is érdeklődtek, de nem vittek be hozzájuk hasonló személyleírású beteget.

Mentőkutyák is részt vettek az eltűnt férfi keresésében A kutatásban a Mancs a kézben Mentőkutyás Egyesület is részt vesz, akik szintén próbáltak az eltűnt férfi nyomára bukkanni.

A kamerafelvételek segíthetnek a megtalálásban

Jelenleg a család és a rendőrség egyaránt abban reménykedik, hogy a térfigyelő kamerák segítenek.

Szerintem a környék kameráiban lehet a megoldás, sok-sok lehet azon a környéken

– írta egy kommentelő egy, a közösségi médiában közzétett bejegyzés alatt.

A rendőrség is ezt az álláspontot kommunikálta felém, mi is erőteljesen szorgalmazzuk. Van egy szerverpark tele kamerával az utca egyik oldalán, üzleteknek is sok-sok van

– reagált erre Mellau Vendel fia.

A fiatal férfi lapunk megkeresésére röviden nyilatkozott a nyomozás jelenlegi helyzetéről: „Még nézik vissza a kamerafelvételeket, a rendőrség dolgozik az ügyön. Sajnos egyelőre csak ennyit tudok mondani” – közölte az eltűnt férfi fia, aki szintén a Vendel nevet viseli. Azt is hozzátette, hogy aki esetleg rendelkezik privát kamerafelvétellel a Népfürdő utca vagy az Elektromos Sportegyesület környékéről, az őrizze meg és jelezze a családnak vagy a rendőrségnek.

Az önkormányzattal és a közterület-felügyelettel már beszéltem, megkérvényeztem a felvételek hosszabb idejű tárolását

– közölte a lapunkkal.

Mellau Vendel ismertetőjegyei Az eltűnt férfi testtartása görnyedt, járása lassabb, fejtetője erősen kopaszodik, haja ősz. A rendőrség által közölt fotóhoz képest vékonyabb lehet. Ruházatáról sajnos nincs pontos információ, valószínűleg fekete bőrcipőt, kék farmert és inget viselt az eltűnésekor.

A hozzátartozók minden segítséget szívesen várnak, és továbbra is keresik azokat, akik látták vagy információval rendelkeznek Mellau Vendel hollétéről.