RETRO RÁDIÓ

Rejtélyes eltűnés Vizafogón: napok óta keresik Mellau Vendelt!

Napok óta keresik azt a XIII. kerületii 70 éves férfit, aki még augusztus végén hagyta el a Vizafogó lakótelepen lévő otthonát, méghozzá az iratai és telefonja nélkül. A családja kétségbeesetten kutat utána, a rendőrség pedig körözést adott ki a rejtélyes eltűnés miatt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.02. 15:01
Módosítva: 2025.09.02. 17:19
Mellau Vendel kamerafelvétel Vizafogó rendőrség eltűnés

Már majdnem egy hete, hogy nyoma veszett a XIII. kerületben élő 70 éves Mellau Vendelnek. Az idős férfi augusztus 27-e körül hagyta el otthonát, ahonnan iratok és telefon nélkül távozott, azóta pedig senki sem látta. A rendőrség körözést adott ki, a családja kétségbeesetten keresi. 

eltűnés
Mellau Vendelt az eltűnését követően nagy erőkkel keresik a hatóságok (Fotó: Facebook)

Kórházakban, rakparton és hidakon is keresték 

Az eltűnt férfi hozzátartozói már érdeklődtek a környék kórházainál, a sürgősségi osztályokon, és még a főváros hídjait is átkutatták

Kerestünk név alapján is, és hogy egy 70 év körüli ismeretlen férfit hoztak-e be. Illetve egy ismerőst is megkértünk, hogy nézzen utána. A rakparton, a Duna-parton is kerestük, majd a belvárosba is elmentünk, a Margit-, Lánc-, Erzsébet- és Szabadság hidat is végigjártuk

– sorolta az átkutatott helyszíneket az eltűnt férfi fia. 

Fontos információ, hogy az idős férfi depresszióra hajlamos, gyógyszert is szed emiatt, korábban a Nyírő Gyula Pszichiátrián kezelték. A fia szerint ott is érdeklődtek, de nem vittek be hozzájuk hasonló személyleírású beteget. 

Mentőkutyák is részt vettek az eltűnt férfi keresésében

A kutatásban a Mancs a kézben Mentőkutyás Egyesület is részt vesz, akik szintén próbáltak az eltűnt férfi nyomára bukkanni.

A kamerafelvételek segíthetnek a megtalálásban 

Jelenleg a család és a rendőrség egyaránt abban reménykedik, hogy a térfigyelő kamerák segítenek. 

Szerintem a környék kameráiban lehet a megoldás, sok-sok lehet azon a környéken

 – írta egy kommentelő egy, a közösségi médiában közzétett bejegyzés alatt.  

A rendőrség is ezt az álláspontot kommunikálta felém, mi is erőteljesen szorgalmazzuk. Van egy szerverpark tele kamerával az utca egyik oldalán, üzleteknek is sok-sok van

 – reagált erre Mellau Vendel fia. 

A fiatal férfi lapunk megkeresésére röviden nyilatkozott a nyomozás jelenlegi helyzetéről: „Még nézik vissza a kamerafelvételeket, a rendőrség dolgozik az ügyön. Sajnos egyelőre csak ennyit tudok mondani” – közölte az eltűnt férfi fia, aki szintén a Vendel nevet viseli. Azt is hozzátette, hogy aki esetleg rendelkezik privát kamerafelvétellel a Népfürdő utca vagy az Elektromos Sportegyesület környékéről, az őrizze meg és jelezze a családnak vagy a rendőrségnek.

Az önkormányzattal és a közterület-felügyelettel már beszéltem, megkérvényeztem a felvételek hosszabb idejű tárolását

 – közölte a lapunkkal.

Mellau Vendel ismertetőjegyei 

Az eltűnt férfi testtartása görnyedt, járása lassabb, fejtetője erősen kopaszodik, haja ősz. A rendőrség által közölt fotóhoz képest vékonyabb lehet. Ruházatáról sajnos nincs pontos információ, valószínűleg fekete bőrcipőt, kék farmert és inget viselt az eltűnésekor. 

A hozzátartozók minden segítséget szívesen várnak, és továbbra is keresik azokat, akik látták vagy információval rendelkeznek Mellau Vendel hollétéről. 

Ha bárki látta!

A rendőrség lapunk kérdésére közölte: „2025. augusztus 28-án 14 óra körül érkezett bejelentés a XIII. Kerületi Rendőrkapitányságra, amely alapján haladéktalanul elrendelték az idős személy körözését. A férfit azóta is keresik, egyelőre nem találták meg. Kérjük, hogy aki bármilyen információval rendelkezik vele kapcsolatban, hívja a 112-t vagy a Telefontanú 06-80-555-111 ingyenes vonalát!”

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu