Rejtélyes eltűnés Vizafogón: napok óta keresik Mellau Vendelt!

Napok óta keresik azt a XIII. kerületii 70 éves férfit, aki még augusztus végén hagyta el a Vizafogó lakótelepen lévő otthonát, méghozzá az iratai és telefonja nélkül. A családja kétségbeesetten kutat utána, a rendőrség pedig körözést adott ki a rejtélyes eltűnés miatt.
Már majdnem egy hete, hogy nyoma veszett a XIII. kerületben élő 70 éves Mellau Vendelnek. Az idős férfi augusztus 27-e körül hagyta el otthonát, ahonnan iratok és telefon nélkül távozott, azóta pedig senki sem látta. A rendőrség körözést adott ki, a családja kétségbeesetten keresi.
Az eltűnt férfi hozzátartozói már érdeklődtek a környék kórházainál, a sürgősségi osztályokon, és még a főváros hídjait is átkutatták.
Kerestünk név alapján is, és hogy egy 70 év körüli ismeretlen férfit hoztak-e be. Illetve egy ismerőst is megkértünk, hogy nézzen utána. A rakparton, a Duna-parton is kerestük, majd a belvárosba is elmentünk, a Margit-, Lánc-, Erzsébet- és Szabadság hidat is végigjártuk
– sorolta az átkutatott helyszíneket az eltűnt férfi fia.
Fontos információ, hogy az idős férfi depresszióra hajlamos, gyógyszert is szed emiatt, korábban a Nyírő Gyula Pszichiátrián kezelték. A fia szerint ott is érdeklődtek, de nem vittek be hozzájuk hasonló személyleírású beteget.
A kutatásban a Mancs a kézben Mentőkutyás Egyesület is részt vesz, akik szintén próbáltak az eltűnt férfi nyomára bukkanni.
Jelenleg a család és a rendőrség egyaránt abban reménykedik, hogy a térfigyelő kamerák segítenek.
Szerintem a környék kameráiban lehet a megoldás, sok-sok lehet azon a környéken
– írta egy kommentelő egy, a közösségi médiában közzétett bejegyzés alatt.
A rendőrség is ezt az álláspontot kommunikálta felém, mi is erőteljesen szorgalmazzuk. Van egy szerverpark tele kamerával az utca egyik oldalán, üzleteknek is sok-sok van
– reagált erre Mellau Vendel fia.
A fiatal férfi lapunk megkeresésére röviden nyilatkozott a nyomozás jelenlegi helyzetéről: „Még nézik vissza a kamerafelvételeket, a rendőrség dolgozik az ügyön. Sajnos egyelőre csak ennyit tudok mondani” – közölte az eltűnt férfi fia, aki szintén a Vendel nevet viseli. Azt is hozzátette, hogy aki esetleg rendelkezik privát kamerafelvétellel a Népfürdő utca vagy az Elektromos Sportegyesület környékéről, az őrizze meg és jelezze a családnak vagy a rendőrségnek.
Az önkormányzattal és a közterület-felügyelettel már beszéltem, megkérvényeztem a felvételek hosszabb idejű tárolását
– közölte a lapunkkal.
Az eltűnt férfi testtartása görnyedt, járása lassabb, fejtetője erősen kopaszodik, haja ősz. A rendőrség által közölt fotóhoz képest vékonyabb lehet. Ruházatáról sajnos nincs pontos információ, valószínűleg fekete bőrcipőt, kék farmert és inget viselt az eltűnésekor.
A hozzátartozók minden segítséget szívesen várnak, és továbbra is keresik azokat, akik látták vagy információval rendelkeznek Mellau Vendel hollétéről.
A rendőrség lapunk kérdésére közölte: „2025. augusztus 28-án 14 óra körül érkezett bejelentés a XIII. Kerületi Rendőrkapitányságra, amely alapján haladéktalanul elrendelték az idős személy körözését. A férfit azóta is keresik, egyelőre nem találták meg. Kérjük, hogy aki bármilyen információval rendelkezik vele kapcsolatban, hívja a 112-t vagy a Telefontanú 06-80-555-111 ingyenes vonalát!”
