Főzni vagy szakítani? Meglepő ok miatt buknak el a randik egy tanulmány szerint

Egy legújabb tanulmány szerint meglepő ok vezeti a párkapcsolatokat a szakítás széléhez, legalábbis a megkérdezett britek körében. A britek kétharmada a gasztronómiát a szeretet nyelvének tartja, és a főzési tudás kulcsszerepet játszik a romantikában.

Meglepő ok vezeti a párkapcsolatokat a szakítás széléhez és a válasz a konyhában keresendő / Fotó: unsplash.com (Illusztráció)

Ez a meglepő ok, amiért szakításon gondolkodnak a párok

A 2000 felnőtt megkérdezésével készült kutatásból derült ki, hogy az ország 65 százaléka a főzést a szeretet kifejezésének egyik formájaként értelmezi. Amikor arról kérdezték őket, mennyire jártasak az ételen keresztüli érzelemkifejezésben, a többség társalgási szintűnek értékelte magát. Eközben 13 százalék még mindig konyhai kezdőnek tartja magát, 11 százalék számára pedig ez a kulináris szeretetnyelv szinte teljesen ismeretlen.

A Waitrose megbízásából készült kutatásból arra is fény derült, hogy a legtöbben mégis megpróbálják étellel kifejezni az szeretlek érzést. A saját készítésű ételbe fektetett idő és energia a válaszadók 36 százaléka szerint a romantika csúcsa, éppen csak megelőzve a hagyományos gyertyafényes vacsorát - írja a Daily Star.

Az étel önmagában is egy szeretetnyelv. Segít megmutatni, mennyire törődünk a másikkal egy mélyebb, átgondoltabb szinten, és olykor olyasmit fejez ki, amit szavakkal nem lehet. Különböző ételek, helyszínek és szándékok mind mást és mást üzennek, de semmi sem mondja el jobban, mint az étel

- nyilatkozott a Waitrose munkatársa, Chris Wynn.

Az ágyba vitt reggeli és a laza piknik a parkban hasonló arányban, 23-22 százalékban szintén a szeretet kimutatásának legnépszerűbb módjai közé tartoznak, kiemelten azt is, hogy a kötetlenebb, spontán pillanatok is fontos szerepet játszanak egy kapcsolat erősítésében.

A karácsony az együttlétről szól, és az étel központi szerepet játszik az emberek összehozásában és a gasztronómiai emlékek megteremtésében – legyen szó főzésről vagy közös étkezésről. És nem csak a karácsony napjáról van szó: sokan az azt követő napokban is kreatívak a konyhában, hogy megmutassák családjuknak, barátaiknak és szeretteiknek, mennyire törődnek velük. Mi abban segítünk, hogy az étel szerelmesei az ünnepi időszakban és azon túl is étellel mondhassák el

- tette hozzá a szakember.