Orbán Viktor: A család a legnagyobb érték

Fontos intézkedéseket tett a magyar kormány a családok védelmében. Orbán Viktor fontos bejelentést tett.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.04. 20:14
Módosítva: 2026.01.04. 20:18
Orbán Viktor Facebook-oldalán emlékeztetett, hogy 2026. január 1-jétől az szja-mentességet kiterjesztették a 40 év alatti kétgyermekes anyákra is.

Orbán Viktor
Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán 

A család a legnagyobb érték. Mi megbecsüljük az édesanyákat, és mindent megteszünk, hogy segítsük őket

- írta a miniszterelnök.

