Orbán Viktor: A család a legnagyobb érték
Fontos intézkedéseket tett a magyar kormány a családok védelmében. Orbán Viktor fontos bejelentést tett.
Orbán Viktor Facebook-oldalán emlékeztetett, hogy 2026. január 1-jétől az szja-mentességet kiterjesztették a 40 év alatti kétgyermekes anyákra is.
A család a legnagyobb érték. Mi megbecsüljük az édesanyákat, és mindent megteszünk, hogy segítsük őket
- írta a miniszterelnök.
Íme Orbán Viktor bejegyzése
