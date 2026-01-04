Koncz Zsófia: Az édesanyák és a családok számíthatnak ránk

A következő években fokozatosan minden kétgyermekes édesanyára kiterjesztjük az szja-mentességet – ismertette szombati Facebook-bejegyzésében Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára.

Fotó: Koncz Zsófia Facebook-oldala

Januárral újabb fontos családi adókedvezmények léptek életbe. Mostantól a 40 év alatti, kétgyermekes édesanyák is személyi jövedelemadó-mentességet kapnak – ismertette közösségi oldalán a családokért felelős államtitkár.

Koncz Zsófia szerint az intézkedés mintegy 120 ezer édesanyát érint, és érezhető anyagi könnyebbséget jelent a családok számára.

Egy átlagos keresetű édesanyának és családjának ez havonta nettó 109 ezer forinttal, évente pedig több mint 1,3 millió forinttal jelent több pénzt

– jegyezte meg az államtitkár.

Íme Koncz Zsófia bejelentése



