Koncz Zsófia: Az édesanyák és a családok számíthatnak ránk
Januárral újabb fontos családi adókedvezmények léptek életbe. Koncz Zsófia fontos bejelentést tett.
A következő években fokozatosan minden kétgyermekes édesanyára kiterjesztjük az szja-mentességet – ismertette szombati Facebook-bejegyzésében Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára.
Januárral újabb fontos családi adókedvezmények léptek életbe. Mostantól a 40 év alatti, kétgyermekes édesanyák is személyi jövedelemadó-mentességet kapnak – ismertette közösségi oldalán a családokért felelős államtitkár.
Koncz Zsófia szerint az intézkedés mintegy 120 ezer édesanyát érint, és érezhető anyagi könnyebbséget jelent a családok számára.
Egy átlagos keresetű édesanyának és családjának ez havonta nettó 109 ezer forinttal, évente pedig több mint 1,3 millió forinttal jelent több pénzt
– jegyezte meg az államtitkár.
Íme Koncz Zsófia bejelentése
