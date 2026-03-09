"Minden nő egy külön történet" - megható bejegyzéssel indította a nőnapot Dobó Kata

A rengeteg nőnapi köszöntés között Dobó Kata egy kicsit eltért a hagyományostól. A megszokott jókívánságok helyett a színésznő emlékeztette nőtársait arra, hogy pontosan mi is rejlik bennük.

Megható nőnapi köszöntőt osztott meg Dobó Kata. Fotó: Markovics Gábor

Dobó Kata emlékeztette nőtársait arra, hogy különlegesek

"Boldog nőnapot drága lányok!" - kezdte legújabb Instagram-bejegyzésében a színésznő, aki a különleges nap alkalmából minden nőt emlékeztetett arra, hogy mennyire különlegesek.

Szeretnék egy pillanatra megállni, és csak annyit mondani: milyen elképesztőek vagytok. Minden nő egy külön történet. Egy külön világ. Egy külön erő. Annyi bátorság, annyi érzékenység, annyi kitartás és szépség van bennetek - sokszor sokkal több, mint amit ti magatok láttok.

- folytatta megható monológját, amihez két képet mellékelt, amint nagy mosollyal az arcán a kora tavaszi napfényben fürdőzik.

Mindannyian mások vagyunk, mégis van bennünk valami közös: az a különleges képesség, hogy újra és újra felállunk, szeretünk, alkotunk, gondoskodunk, és közben formáljuk a világot magunk körül. Ma szeretném, ha egy pillanatra mindannyian emlékeznénk erre. Arra, hogy minden nő egy csoda ebben az univerzumban, és nélküle a világ egészen biztosan nem lenne ugyanaz. Legyetek büszkék arra, akik vagytok. Szeressétek magatokat, és tartsuk egymást, mert együtt még erősebbek vagyunk.

Úgy látszik Dobó Kata köszöntője rengeteg nőhöz eljutott, ugyanis rajongói is viszonozták a kedves üzenetet. Ha te is kíváncsi vagy a nőnapi köszöntőre, akkor kattints ide!