Zuhanyzás közben kapták lencsevégre Metzker Vikit

Metzker Viktória magyar DJ és modell, akit 2007-ben Az év playmate-jévé választottak Magyarországon. A népszerű dj bombaformában van és ezt nem is fél megmutatni. Közösségi oldalán rendszerint örvendezteti meg követőit szexi tartalmakkal.

Nincs volt ez most sem másként, ugyanis élénk színű bikiniben, a rá zúduló esőcseppekkel szexizett Metzker Viki.

Komoly fotós a szerelmem

- írta szexi fotóihoz Metzker Viki.