Zuhanyzás közben kapták lencsevégre Metzker Vikit
Metzker Viki alaposan felforrósította a hangulatot.
Metzker Viktória magyar DJ és modell, akit 2007-ben Az év playmate-jévé választottak Magyarországon. A népszerű dj bombaformában van és ezt nem is fél megmutatni. Közösségi oldalán rendszerint örvendezteti meg követőit szexi tartalmakkal.
Nincs volt ez most sem másként, ugyanis élénk színű bikiniben, a rá zúduló esőcseppekkel szexizett Metzker Viki.
Komoly fotós a szerelmem
- írta szexi fotóihoz Metzker Viki.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre