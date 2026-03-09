Orbán Viktor összehívta a védelmi és az energiabiztonsági tanácsot

Összehívta a védelmi és energiabiztonsági tanácsot Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor, aki legújabb bejegyzésében azt is leírta, hogy olajárrobbanáshoz vezetett az ukrán olajblokád és a közel-keleti helyzet – a kormány számára hazánk energiabiztonsága az első.

Orbán Viktor / Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Olajárrobbanás. Ide vezetett az ukrán olajblokád és a közel-keleti helyzet. Nekünk Magyarország energiabiztonsága az első. Összehívtam a védelmi és az energiabiztonsági tanácsot.

Hamarosan jelentkezem!

– írta Orbán Viktor.