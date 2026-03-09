Orbán Viktor összehívta a védelmi és az energiabiztonsági tanácsot
Orbán Viktor új poszttal jelentkezett, fontos bejelentést tett.
Összehívta a védelmi és energiabiztonsági tanácsot Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor, aki legújabb bejegyzésében azt is leírta, hogy olajárrobbanáshoz vezetett az ukrán olajblokád és a közel-keleti helyzet – a kormány számára hazánk energiabiztonsága az első.
Olajárrobbanás. Ide vezetett az ukrán olajblokád és a közel-keleti helyzet. Nekünk Magyarország energiabiztonsága az első. Összehívtam a védelmi és az energiabiztonsági tanácsot.
Hamarosan jelentkezem!
– írta Orbán Viktor.
