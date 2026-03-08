Orbán Viktor felköszöntötte a kigyúrt tiszás által megfélemlített idős hölgyeket - Videó

A Tisza párt kellően prezentálta, milyen országot is akarnak építeni. Egy kigyúrt, kopasz tiszás fenyegetett meg idős fideszes aktivistákat. Ordibált is a nyugdíjas korú hölgyekkel, mindezt csak azért, mert kiállták saját véleményük, választásuk mellett. Máskor is ért már fideszes aktivistákat atrocitás, például szombaton, egyikükre még rá is lőttek.

Orbán Viktor nőnap alkalmából személyesen köszöntötte az ügyben érintett idős hölgyeket. Miközben beszélgettek, felidézték az incidenst és az egyik hölgy elárulta: az agresszív tiszás olyan félelemkeltően viselkedett, hogy még a keze is elkezdett remegni.

A kormányfő megjegyezte, reméli, a férfi majd „megkapja a magáét”, ugyanakkor arra kérte a hölgyeket:

ne hagyják magukat megfélemlíteni.

A néhány napja történt esetről videó is készült. „Hol van az 1,7 milliárd?” – kiabálta rá az idősekre. A videót a felvételen látható Wunderlich Dániel, a Thanos Plein alapítója tette közzé.



