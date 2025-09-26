Nehéz máshová nézni: vörös harisnyában villantotta meg dögös lábait Dobó Kata

Dobó Kata mindenkit meglepett legújabb fotózásával, ahol egy vörös harisnyában villantotta meg formás combjait.

Dögös fotóval lepte meg rajongóit Dobó Kata – Fotó: Markovics Gábor

Rajongóitól kapta meg Dobó Kata a világ legszexibb nője címet

Az 51 éves színésznő az Éva Magazin fotózásán vett részt, ahol egy igazán különlegese szettet öltött magára. Vörös magas sarkúját egy vörös harisnyával és egy fekete bodyval egészítette ki, ami igazán megragadta rajongói figyelmét.

Te vagy a legszebb és legszexibb nő a világon

– írta egy felhasználó Instagram-posztja alatt.

Ha te is kíváncsi vagy a képre, akkor kattints ide!