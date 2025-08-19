Dobó Kata sellő-módba kapcsolt: Így hódítja meg a Balatont

Dobó Kata a forgatások alatt is képes megtalálni a lehetőséget arra, hogy pihenjen munka közben.

Dobó Kata igyekszik megtalálni a lehetőséget a pihenésre. Még munka közben is Fotó: Markovics Gábor

Na de nem arra kell gondolni, hogy a színésznő elbújik a színfalak mögött, és szundít egyet, bár nem hisszük, hogy ezért bárki is mérges volna rá. A pihenést jelenesetben arra érti a Játékszín - az Instagramra feltöltött bejegyzés alapján -, hogy Kata a Balatonon egy Suppon napozva, keresztbe tett lábakkal élvezni a napsugarakat türkíz színű, egyberészes fürdőruhájában. Azt muszáj megemlítenünk, hogy mind a fürdőruha, mind pedig a Sup színe tökéletesen passzol a színésznőt körbe ölelő környezethez; a Balaton hamisítatlan zöld színéhez és a felhőtlen kék éghez.

A Játékszín így fogalmazott Instagram bejegyzésében: „Dobó Kata idén nyáron a pörgős forgatások közben is talált időt egy kis feltöltődésre. Ugyan csak két napot sikerült lopnia, de ahogy írta “a minden tekintetben gyógyító víz közvetlen közelében”, kedvenc helyén, a Balaton partján pihent. Napozás, úszás, vitorlázás és SUP-ozás volt a program, ami feltöltötte Katát a megterhelő következő hetekre. És hát valljuk be… nem sokan tudják ilyen stílusosan meghódítani a hullámokat. Ugye Önök szerint is inkább sellő, mint strandoló?”



Kata egyébként nem csak ennek a színnek a rajongója, hanem a pirosé is, leginkább a Ferrari pirosé, amelyről a 40. Forma-1 Magyar Nagydíj biztosította, amikor elvegyült lányával a tifosiak rajongótáborában.