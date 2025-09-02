Elérzékenyült Balogh Eleni, szívszorító posztban búcsúzik

A TV2 Szerencselánya, Balogh Eleni szívszorító Instagram-posztban osztotta meg érzéseit a műsorral kapcsolatban. Eleni hónapok óta szórakoztatta a közönséget a műsor alatt, most azonban megnyílik és elmondja, a műsor több volt neki, mint munkahely.

Balogh Eleni őszinte vallomása – Fotó: TV2 / Hot! magazin

Amikor elindultam ezen az úton, tudtam, hogy hatalmas kaland és kihívás vár rám, de nem gondoltam volna, hogy ekkora.

A szerencselány hálásnak érzi magát, hogy a TV2 és a nézők is tárt karokkal befogadták, és elmondása szerint a műsortól rengetek pozitivitást kapott.

Tele van a szívem hálával és szeretettel! Álmomban sem hittem volna, hogy ennyi szeretetet és pozitív visszajelzést kapok tőletek.

Balogh Eleni minden forgatáson szebbnél szebb ruhákban tündökölhetett. A képeken a műsor gyönyörű ruhakölteményeit láthatjuk egymás után. Eleninek jól áll a a rövid, világoskék ruha, de egy másik képen már egy pompás sötétkék, arany övvel összefogott ruhát visel.

Mindegy, hogy szűk vagy lenge, világos vagy sötét, Eleni minden képen remekül fest. Magas sarkú cipőiben, észveszejtő ruháiban és kedves mosollyal az arcán láthatták a nézők a Szerencsekerék játékai alatt.

Eleni úgy érzi, a Szerencsekeréknek köszönheti, hogy kicsit megmutathatta, milyen is valójában. Egy időre most elbúcsúzik a műsortól.

A képeket ide kattintva lehet megtekinteni.