Kiderült Reese Witherspoon titka, erre senki sem számított
A színésznő lazán besétált a boltba, aztán... Reese Witherspoon a meglepetések mestere.
Kevesen tudják, de a Doktor Szöszi-filmek sztárja, nemcsak a színésznőként és producerként sikeres, de íróként is. Reese Witherspoon az ünnepi időszakban gondolt egy merészet, bement az amerikai Target áruházlánc egyik boltjába, és a polcon lévő, Harlan Coben bestsellerszerzővel közösen írt Gone Before Goodbye című kötetei közül többet is titokban dedikált. Bár a meglepetésakciója csak ideig-óráig maradt titokban, mert az arról készült videóját megosztotta a 30 milliós követőtáborral büszkélkedő Instagram-oldalán, hatalmas örömet szerezhetett annak, akinek az egyik ilyen egyedi kötettel lepte meg szerettei egyikét karácsonyra. Pláne, ha az ajándékozó sem tudta, mennyire különleges kötetet vett le a polcról és fizetett ki a kasszánál, hogy kedveskedjen vele egy számára fontos személynek!
Reese Witherspoon titkos dedikáló akciója követőkre találhat
Az ötlet, amilyen egyszerű, olyan nagyszerű, s nem lennénk meglepve, ha Reese Witherspoon dedikáló akcióját hamarosan több ismert szerző is követné!
