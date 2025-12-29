Kiderült Reese Witherspoon titka, erre senki sem számított

Kevesen tudják, de a Doktor Szöszi-filmek sztárja, nemcsak a színésznőként és producerként sikeres, de íróként is. Reese Witherspoon az ünnepi időszakban gondolt egy merészet, bement az amerikai Target áruházlánc egyik boltjába, és a polcon lévő, Harlan Coben bestsellerszerzővel közösen írt Gone Before Goodbye című kötetei közül többet is titokban dedikált. Bár a meglepetésakciója csak ideig-óráig maradt titokban, mert az arról készült videóját megosztotta a 30 milliós követőtáborral büszkélkedő Instagram-oldalán, hatalmas örömet szerezhetett annak, akinek az egyik ilyen egyedi kötettel lepte meg szerettei egyikét karácsonyra. Pláne, ha az ajándékozó sem tudta, mennyire különleges kötetet vett le a polcról és fizetett ki a kasszánál, hogy kedveskedjen vele egy számára fontos személynek!

Reese Witherspoon titokban dedikálta több könyvét – micsoda meglepetés ez annak, aki véletlenül egy ilyen példánnyal kedveskedett az ünnepek alatt Fotó: AFP

Reese Witherspoon titkos dedikáló akciója követőkre találhat

Az ötlet, amilyen egyszerű, olyan nagyszerű, s nem lennénk meglepve, ha Reese Witherspoon dedikáló akcióját hamarosan több ismert szerző is követné!