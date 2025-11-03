Reese Witherspoon kisfiával ünnepli az 50. születésnapját

Reese Witherspoon különleges kapcsolatot ápol kisfiával, a 13 éves Tenessee-vel, akivel jövőre kettesben utaznak el, hogy megünnepeljék a színésznő születésnapját. Erről, és a szülési depresszióról is őszintén beszélt a színésznő.

Jövőre tölti az 50. születésnapját Reese Witherspoon, ezért különleges módon ünnepli meg, kisfiával közösen Fotó: AFP

Reese Witherspoon beveszi Európát kettesben a kisfiával

A Doktor Szöszi filmek sztárja különleges terveket sző közelgő 50. születésnapjára, amelyet 2026. március 22-én ünnepel. A színésznő a Harper’s Bazaar magazinnak adott interjúban mesélt arról, hogyan szeretné megélni ezt a mérföldkövet: fiával, a 13 éves Tennessee-vel kettesben utaznak Európába. - írta a People magazin.

A fiú korábbi férjétől, Jim Tothtól született, és a sztár elmondása szerint ez egy anya–fia kaland lesz.

Csak mi ketten megyünk – nagyon izgatott vagyok! Elugrunk Olaszországba, meglátogatjuk néhány barátomat, és kicsit barangolunk is

– mesélte mosolyogva.

Witherspoon nem tart attól, hogy 50 éves lesz, sőt, kifejezetten örül neki. „Szeretek idősebb lenni” – mondta. – „Jó érzés, hogy mostanra bölcsebb vagyok, és tudom, hol a helyem ebben a szakmában. Sok munkám van abban, hogy idáig eljussak. Úgy érzem, tényleg a helyemen vagyok: szeretem a munkámat, a rajongóimat, és én irányítom a saját sorsomat.”

A beszélgetés során őszintén mesélt arról is, milyen nehézségekkel járt számára, amikor nagyon fiatalon lett édesanya. Első gyermekét, Avát 1999-ben hozta világra akkori férjétől, Ryan Phillippe-től, és elmondása szerint a szülés után komoly depresszióval küzdött. „Nagyon rossz volt. Az első hat hónapban egyszerre voltam boldog és mélyen szomorú. Folyton sírtam, nem tudtam aludni, teljesen kimerültem. Nem számítottam arra a hormonális zuhanásra, ami közvetlenül a szülés után és a szoptatás befejeztével újra rám tört.” Hozzátette: „Mindenkinek megvan a véleménye, és fiatal anyaként nagyon nehéz, amikor mindenki megmondja, hogyan szülj, hogyan szoptass, mit adj enni a babádnak. Egy idő után eláraszt az egész.”

A színésznő korábban egy podcastben arról is beszélt, hogyan változott meg a szülői hozzáállása legkisebb gyermekéhez. Több mint huszonöt évnyi anyaság után már teljesen másképp látja a dolgokat. „Teljesen kimerültem” – vallotta be nevetve. – „Néha, amikor elveszítem a türelmem, egyszerűen azt mondom Tennessee-nek: hívd fel a bátyádat és a nővéredet, ők fárasztottak engem ki! Csak edd meg a sütit, feküdj le később, de gondold át, hogyan fogod magad érezni.”