Óriási a boldogság: Herceg Dávid kisfia aláírt Szoboszlai Dominik mezt kapott

Melyik magyar kisfiú, vagy foci szerető férfi ne szeretne valami ereklyét a magyar labdarúgó válogatott csapatkapitányától? Herceg Dávid kisfia olyan szerencsés, hogy neki névre szóló, dedikált Szoboszlai Dominik meze van.

Herceg Dávid felesége öt éve adott életet első gyermeküknek (Fotó: Facebook/Herceg Dávid)

Herceg Dávid kisfia ügyesen focizik

Az énekes nagyon örül, hogy kisfia szeret vele foci meccset nézni. Sőt Herceg Dávid gyermeke nem csak nézni szereti, de egyre ügyesebben bánik a labdával.

„Két-három éves volt Noah, amikor felfigyeltünk rá, milyen ügyesen bánik a labdával, eltalálta a felépített tornyokat nagyon pontosan, mellette nagyon gyorsan tud futni és egyre inkább az lett nála a játék, hogy menjünk focizni” – mesélte lapunknak a büszke sztárapuka, aki hallotta, hogy volt olyan ember, aki félmillió forintot fizetett egy Szobo mezért.

Legutóbb meg is erősítettek ebben, mert nyilván sokszor a szülők elfogultak a gyermekeikkel szemben, próbálnak belelátni minden jót. De most volt az ovi fociban az érdi labdarúgó edző, aki először találkozott Noah-val, kérdezte, hogy ki ez a srác, mert nagyon jól mozog, milyen jó a labdaérzéke. Ezt már az óvó néni mondta nekem, amikor mentem érte és azt az üzenetet is átadta, hogy vigyük le egy edzésre. Le is vittük, nagyon élvezte!

Herceg Dávid, akinek februárban megszületett kislánya, hozzátette, hogy ő is szereti a focit, nézik együtt a válogatott meccseket, kisfia szereti Szoboszlai Dominikot, meg Sallai Rolandot.

A legnagyobb kedvence Messi, az ő mezét nehéz lenne megszerezni. De itt van Norbert, aki rajongóm, követi a munkásságomat, üzent egy ismerősön keresztül, hogy látta a kisfiamról a focis videót, és szeretne bennünket nagyon meglepni, volt kint Szoboszlai Dominiknál és hozott nekem és a kisfiamnak névre szóló mezt Dominik aláírásával. Noah nagyon-nagyon örült neki, csak az nem, hogy nagy rá. De mondtuk, hogy ezt nem kell hordani, ezt be kell kereteztetni és ki kell tenni a falra.