A számok nem hazudnak, Szoboszlai volt a legjobb Örményországban

A magyar játékosok többsége nem élete meccsét játszotta az 1-0-ra megnyert csütörtöki örmény-magyar világbajnoki selejtezőn. Ennek ellenére csapatkapitányként Szoboszlai Dominik ismét kiemelkedő teljesítményt nyújtott: a gólpassza mellett számos más statisztikai mutatóban is kiemelkedett Marco Rossi együtteséből.

Szoboszlai Dominik a klubjában és a válogatottban is élete formájában futballozik (Fotó: Hrach Khachatryan)

A Liverpool klasszisának számaira többek között a Magyar Labdarúgó-Szövetség (MLSZ) hivatalos X-oldala is felhívta a figyelmet, kiemelve a 25 esztendős játékos legfontosabb számadatait:

5 kulcspassz

8 progresszív passz

6 pontos beadás

94% passzpontosság a támadóharmadban

1 gólpassz

📈🅰️Szoboszlai Dominik adta a (győztes) gólpasszt Varga Barnabásnak @OfficialArmFF ellen, emellett a magyar válogatott csapatkapitánya több mutatóban is kiemelkedően teljesített.#ARMHUN #magyarok pic.twitter.com/5MCXaltx2B — MLSZ (@MLSZhivatalos) November 13, 2025

Hátul is remekelt Szoboszlai

Ráadásul a védekezésből is kivette a részét, hiszen két sikeres szerelésén kívül hét labdaszerzése is volt a találkozón, amivel nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a meccs jelentős részében Magyarország uralta a középpályát. Ha a helyzet úgy kívánta, a szélekre is kimozgott, ahol a társakkal kényszerítőzve rendre zavarba hozta az örmény védelmet. Teljesítményét tovább emeli, hogy a másik két középpályás, Schäfer András és Callum Styles, ezúttal nem játszotta élete meccsét: előbbi tizenhárom párharcából csupán négyet, utóbbi pedig mindössze egyet nyert meg.

A Liverpool sztárjának kiváló formájára vasárnap (15:00, tv:M4 Sport) az Írország elleni, sorsdöntő vb-selejtezőn is nagy szükség lesz, hiszen a Puskás Arénába érkező vendégek a csoportelső Portugália ellen meglepően magabiztos, 2-0-ás győzelmet arattak.

