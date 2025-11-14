RETRO RÁDIÓ

A számok nem hazudnak, Szoboszlai volt a legjobb Örményországban

A magyar válogatott csapatkapitánya kimagasló teljesítményt nyújtott a jereváni győztes mérkőzésen. Szoboszlai Dominik a mezőny legjobbja volt a számok alapján.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.14. 19:00
Szoboszlai Dominik vb-selejtező magyar válogatott

A magyar  játékosok többsége nem élete meccsét játszotta az 1-0-ra megnyert csütörtöki örmény-magyar világbajnoki selejtezőn. Ennek ellenére csapatkapitányként Szoboszlai Dominik ismét kiemelkedő teljesítményt nyújtott: a gólpassza mellett számos más statisztikai mutatóban is kiemelkedett Marco Rossi együtteséből.

Szoboszlai Dominik a klubjában és a válogatottban is élete formájában futballozik
Szoboszlai Dominik a klubjában és a válogatottban is élete formájában futballozik (Fotó: Hrach Khachatryan)

A Liverpool klasszisának számaira többek között a Magyar Labdarúgó-Szövetség (MLSZ) hivatalos X-oldala is felhívta a figyelmet, kiemelve a 25 esztendős játékos legfontosabb számadatait:

  • 5 kulcspassz
  • 8 progresszív passz
  • 6 pontos beadás
  • 94% passzpontosság a támadóharmadban
  • 1 gólpassz

Hátul is remekelt Szoboszlai

Ráadásul a védekezésből is kivette a részét, hiszen két sikeres szerelésén kívül hét labdaszerzése is volt a találkozón, amivel nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a meccs jelentős részében Magyarország uralta a középpályát. Ha a helyzet úgy kívánta, a szélekre is kimozgott, ahol a társakkal kényszerítőzve rendre zavarba hozta az örmény védelmet. Teljesítményét tovább emeli, hogy a másik két középpályás, Schäfer András és Callum Styles, ezúttal nem játszotta élete meccsét: előbbi tizenhárom párharcából csupán négyet, utóbbi pedig mindössze egyet nyert meg.

A Liverpool sztárjának kiváló formájára vasárnap (15:00, tv:M4 Sport) az Írország elleni, sorsdöntő vb-selejtezőn is nagy szükség lesz, hiszen a Puskás Arénába érkező vendégek a csoportelső Portugália ellen meglepően magabiztos, 2-0-ás győzelmet arattak.

