„Lenyűgöző” – Különleges felvétellel ünneplik Szoboszlai Dominikot – Videó
Így hangol Liverpool a Real Madrid elleni BL-szuperrangadóra. Szoboszlai Dominik bámulatos teljesítménye került a középpontba.
A szezon elején sokan féltették, mások szinte már temették Szoboszlai Dominikot, különösen az angol bajnokcsapat világrekord összeget felemésztő erősítései láttán. Ehhez képest novemberben mindenki őt ünnepli a Liverpool legjobbjaként. A klub a keddi (21.00), Real Madrid elleni hazai Bajnokok Ligája-rangadót is egy olyan videóval harangozta be, amelyet Szoboszlai lenyűgöző játékáról és munkájáról vágtak össze az Aston Villa elleni győztes (2-0) Premier League-meccsről.
A sorozatban elszenvedett négy bajnoki vereséget követő Pool-feltámadás során Szoboszlai volt a mérkőzés legjobbja. Ahogy a Magyar Nemzet is kiemeli: szinte hibátlanul játszott, amit legújabban maga a klub méltat azzal, hogy az Instagram-fiókjára „Fáradhatatlan teljesítmény Szobótól” cím alatt töltött fel videót.
Egészen pazar teljesítményt nyújtott, nemde? Az egész pályát bejátszotta, duzzad az energiától, a játékintelligenciája lenyűgöző
– ezzel a mondattal vezeti fel a kommentár Szoboszlai Dominik játékát.
Több szituációban elemzik a magyar középpályás fantasztikus produkcióját, kiemelve, milyen jó a játékkapcsolata Mohamed Szalah-val, továbbá azt a sprintet, amit a 88. percben vágott le.
Szoboszlai Dominik helye vitathatatlan
Mindezek után nem is kérdés, hogy – ellentétben a tavalyi, 2-0-s győzelmükkel, amikor csak percekre cserélték be – Szoboszlai a Liverpool-Real Madrid BL-rangadón is ott lesz Arne Slot vezetőedző kezdőcsapatában. Immár az sem kétséges, hogy nem jobbhátvédként, hanem a középpályán, a csapat motorjaként.
