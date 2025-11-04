RETRO RÁDIÓ

„Lenyűgöző” – Különleges felvétellel ünneplik Szoboszlai Dominikot – Videó

Így hangol Liverpool a Real Madrid elleni BL-szuperrangadóra. Szoboszlai Dominik bámulatos teljesítménye került a középpontba.

Szerző: LL
Létrehozva: 2025.11.04. 11:10
Szoboszlai Dominik Bajnokok Ligája Real Madrid Liverpool

A szezon elején sokan féltették, mások szinte már temették Szoboszlai Dominikot, különösen az angol bajnokcsapat világrekord összeget felemésztő erősítései láttán. Ehhez képest novemberben mindenki őt ünnepli a Liverpool legjobbjaként. A klub a keddi (21.00), Real Madrid elleni hazai Bajnokok Ligája-rangadót is egy olyan videóval harangozta be, amelyet Szoboszlai lenyűgöző játékáról és munkájáról vágtak össze az Aston Villa elleni győztes (2-0) Premier League-meccsről.

Szoboszlai Dominikot a Liverpool lelkeként és motorjaként ünneplik a Real Madrid elleni BL-rangadó előtt
Szoboszlai Dominikot a Liverpool lelkeként és motorjaként ünneplik a Real Madrid elleni BL-rangadó előtt     Fotó: Getty Images

A sorozatban elszenvedett négy bajnoki vereséget követő Pool-feltámadás során Szoboszlai volt a mérkőzés legjobbja. Ahogy a Magyar Nemzet is kiemeli: szinte hibátlanul játszott, amit legújabban maga a klub méltat azzal, hogy az Instagram-fiókjára „Fáradhatatlan teljesítmény Szobótól” cím alatt töltött fel videót.


 

Egészen pazar teljesítményt nyújtott, nemde? Az egész pályát bejátszotta, duzzad az energiától, a játékintelligenciája lenyűgöző

– ezzel a mondattal vezeti fel a kommentár Szoboszlai Dominik játékát.

Több szituációban elemzik a magyar középpályás fantasztikus produkcióját, kiemelve, milyen jó a játékkapcsolata Mohamed Szalah-val, továbbá azt a sprintet, amit a 88. percben vágott le.

Szoboszlai Dominik helye vitathatatlan

Mindezek után nem is kérdés, hogy – ellentétben a tavalyi, 2-0-s győzelmükkel, amikor csak percekre cserélték be – Szoboszlai a Liverpool-Real Madrid BL-rangadón is ott lesz Arne Slot vezetőedző kezdőcsapatában. Immár az sem kétséges, hogy nem jobbhátvédként, hanem a középpályán, a csapat motorjaként.

