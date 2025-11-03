RETRO RÁDIÓ

Mélyütés Szoboszlainak, kikerült a csapatból a Liverpool-Real Madrid BL-rangadó előtt

Ezen a döntésen sokan felhorkantak a Liverpool-táborban a Bajnokok Ligája-rangadó előtt. Egy korábbi angol futballsztár Kerkez Milossal ellentétben Szoboszlai Dominikot kihagyta a Pool és a Real Madrid képzeletbeli kombinált álomcsapatából.

Szerző: LL
Létrehozva: 2025.11.03. 16:30
Kedden (21.00) szuperrangadót vív a Liverpool labdarúgócsapata a Real Madriddal a Bajnokok Ligája főtáblájának negyedik körében. Az angol bajnoki címvédő magyar erősségei közül Szoboszlai Dominik szinte biztosan nagyobb szerepet kap majd Arne Slot vezetőedzőtől, mint tavaly novemberben, ugyanebben a párosításban (légiósunk akkor csak a 83. percben léphetett pályára gyerekkori kedvence ellen, amely 2-0-s vereséget szenvedett az Anfielden). Egy korábbi angol válogatott csillag véleménye, mégis mélyütéssel érhet fel a számára.

Ezen Liverpoolban is meglepődött mindenki: Kerkez (balra) bekerült Walcott képzeletbeli álomtizenegyébe, Szoboszlai nem
Ezen Liverpoolban is meglepődött mindenki: Kerkez (balra) bekerült Walcott képzeletbeli álom tizenegyébe, Szoboszlai nem / Fotó: Liverpool FC

A két éve visszavonult, pályája csúcsán az Arsenalban 397 tétmeccsen szerepelt (ezeken a mérlege: 108 gól és 70 gólpassz) Theo Walcott meglepő nyilatkozatot tett a közelgő BL-rangadó kapcsán, amely érinti Szoboszlait és a Pool másik magyar futballistáját, a sokat kritizált Kerkez Milost is. 

Míg előbbi a Vörösök egyik legjobb játékosa, addig utóbbinak egyelőre nem sikerült átmentenie tavalyi remek bournemouth-i formáját az új klubjába. Bár az első hónapokban Kerkez kapta a legtöbb játéklehetőséget Slottól, a holland tréner újabban ki-kihagyja őt: Kerkez egy percet sem játszhatott például a Frankfurtban aratott 5-1-es BL-diadal és a legutóbbi, Aston Villa elleni hazai bajnoki győzelem során. Walcott a jelek szerint mégis többre tartja őt Szoboszlainál.

Pool-Real álomcsapat: Szoboszlai ki-, Kerkez bekerült

A Rousing the Kop liverpooli híroldal is meglepetésként tálalja Theo Walcott véleményét, akit arra kértek, állítsa össze a Pool és a Real képzeletbeli kombinált álom tizenegyét. Ebben helyet kapott a lobbanékonysága és a csapatához nem illő játékstílusa miatt mind többet kritizált Kerkez, ellenben kimaradt az istenített Szoboszlai.

Walcott szerint a Liverpool és a Real Madrid kombinált álomtizenegye:

Courtois – Alexander-Arnold, Van Dijk, Huijsen, Kerkez – Valverde, Tchouameni, Bellingham – Szalah, Mbappé, Vinicius Jr.

A sorozat 15-szörös győzteseként abszolút rekorder Real Madrid egyébként mindhárom eddigi meccsét megnyerte az aktuális BL-szezonban. A Liverpoolban is klublegendaként tisztelt Xabi Alonso vezetőedző csapatán kívül ezt csak a címvédő Paris Saint-Germain, a Bayern München, az Internazionale és az Arsenal mondhatja el magáról. Az előző kiírásban a PSG elleni drámai nyolcaddöntőben (1-0, 0-1 után tizenegyesekkel) kiesett Pool idén egy másik madridi csapat, az Atlético 3-2-es legyőzésével rajtolt az Anfielden, majd 1-0-ra kikapott Sallai Rolandéktól a Galatasaray félelmetes otthonában, legutóbb viszont az Eintracht Frankfurtot 5-1-re gázolta le idegenben. Szoboszlai mindhárom meccset végigjátszotta; az Atleti ellen gólpasszal, Frankfurtban góllal és gólpasszal segítette a csapatát. Kerkez csak az isztambuli vesztes mérkőzésen volt végig a pályán; a győzelmek közül a madridiak ellen a hajrá perceire cserélték be, az Eintracht ellen pedig csak a kispadig jutott.

 

