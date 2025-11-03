Ez már beteges, Kerkez Milos nem játszott, mégis őt támadják

A Liverpool négy bajnoki vereség után tudott újra nyerni a Premier League-ben: a Szoboszlai Dominikkal felálló Vörösök hazai pályán 2-0-ra győztek az Aston Villa ellen. Szoboszlai ezúttal is aktívan, jó játékkal segítette csapatát, viszont a találkozó utózöngéje nem csak róla szólt. A szurkolók egy része ugyanis a másik magyar válogatott játékost, Kerkez Milost vette célkeresztbe – annak ellenére, hogy a védő egy percet sem játszott.

Kerkezt akkor is kritizálják, ha nem játszik

A magyar válogatott hátvédje ezúttal nem lépett pályára, posztján a rutinos Andrew Robertson kezdett, aki remek teljesítményt nyújtott. A közösségi médiában ennek ellenére záporozni kezdtek a kommentek Kerkez neve alatt.

Kerkez a padon a legjobb

- írta az egyik kommentelő.

Robertson klasszis, Kerkezt kár volt leigazolni

- írta egy felhasználó, míg egy másik szerint „ha Milos vissza akar kerülni a kezdőbe, nagyon össze kell szednie magát”. Volt, aki egyenesen tanácsot is adott az edzőnek:

Slot, hasonlítsd össze Kerkez játékát Robertsonéval, és rájössz, ki az igazi balhátvéd

Bár a fiatal magyar védő korábban többször is megmutatta, hogy képes magas szinten teljesíteni, a szurkolók egy része egyelőre a tapasztalt skótot látná szívesebben a kezdőben. Kerkez számára így a következő hetek kulcsfontosságúak lehetnek, hiszen rengetek kritikát kapott az elmúlt meccsek után és itt az idő, hogy meggyőzze a Liverpool vezetőit, hogy méltó a "Vörösök" mezére.