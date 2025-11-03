Ez már beteges, Kerkez Milos nem játszott, mégis őt támadják
Hiába nyert a Liverpool az Aston Villa ellen, a szurkolók egy része nem Szoboszlai Dominikról vagy a győzelemről beszélt a meccs után, hanem a kispadon maradt magyar balhátvédről. Kerkez Milost kemény kritikák érték a győzelem uán, pedig pályára sem lépett.
A Liverpool négy bajnoki vereség után tudott újra nyerni a Premier League-ben: a Szoboszlai Dominikkal felálló Vörösök hazai pályán 2-0-ra győztek az Aston Villa ellen. Szoboszlai ezúttal is aktívan, jó játékkal segítette csapatát, viszont a találkozó utózöngéje nem csak róla szólt. A szurkolók egy része ugyanis a másik magyar válogatott játékost, Kerkez Milost vette célkeresztbe – annak ellenére, hogy a védő egy percet sem játszott.
Kerkezt akkor is kritizálják, ha nem játszik
A magyar válogatott hátvédje ezúttal nem lépett pályára, posztján a rutinos Andrew Robertson kezdett, aki remek teljesítményt nyújtott. A közösségi médiában ennek ellenére záporozni kezdtek a kommentek Kerkez neve alatt.
Kerkez a padon a legjobb
- írta az egyik kommentelő.
Robertson klasszis, Kerkezt kár volt leigazolni
- írta egy felhasználó, míg egy másik szerint „ha Milos vissza akar kerülni a kezdőbe, nagyon össze kell szednie magát”. Volt, aki egyenesen tanácsot is adott az edzőnek:
Slot, hasonlítsd össze Kerkez játékát Robertsonéval, és rájössz, ki az igazi balhátvéd
Bár a fiatal magyar védő korábban többször is megmutatta, hogy képes magas szinten teljesíteni, a szurkolók egy része egyelőre a tapasztalt skótot látná szívesebben a kezdőben. Kerkez számára így a következő hetek kulcsfontosságúak lehetnek, hiszen rengetek kritikát kapott az elmúlt meccsek után és itt az idő, hogy meggyőzze a Liverpool vezetőit, hogy méltó a "Vörösök" mezére.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre