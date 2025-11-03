RETRO RÁDIÓ

Ez már beteges, Kerkez Milos nem játszott, mégis őt támadják

Hiába nyert a Liverpool az Aston Villa ellen, a szurkolók egy része nem Szoboszlai Dominikról vagy a győzelemről beszélt a meccs után, hanem a kispadon maradt magyar balhátvédről. Kerkez Milost kemény kritikák érték a győzelem uán, pedig pályára sem lépett.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.03. 09:00
komment Kerkez Milos Liverpool

A Liverpool négy bajnoki vereség után tudott újra nyerni a Premier League-ben: a Szoboszlai Dominikkal felálló Vörösök hazai pályán 2-0-ra győztek az Aston Villa ellen. Szoboszlai ezúttal is aktívan, jó játékkal segítette csapatát, viszont a találkozó utózöngéje nem csak róla szólt. A szurkolók egy része ugyanis a másik magyar válogatott játékost, Kerkez Milost vette célkeresztbe – annak ellenére, hogy a védő egy percet sem játszott.

Kerkez Milos kimaradt a kezdőből a Liverpool-Aston Villa meccsen
Kerkez Milos kimaradt a kezdőből a Liverpool-Aston Villa meccsen / Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA

Kerkezt akkor is kritizálják, ha nem játszik 

A magyar válogatott hátvédje ezúttal nem lépett pályára, posztján a rutinos Andrew Robertson kezdett, aki remek teljesítményt nyújtott. A közösségi médiában ennek ellenére záporozni kezdtek a kommentek Kerkez neve alatt.

Kerkez a padon a legjobb

- írta az egyik kommentelő.

Robertson klasszis, Kerkezt kár volt leigazolni

- írta egy felhasználó, míg egy másik szerint „ha Milos vissza akar kerülni a kezdőbe, nagyon össze kell szednie magát”. Volt, aki egyenesen tanácsot is adott az edzőnek: 

Slot, hasonlítsd össze Kerkez játékát Robertsonéval, és rájössz, ki az igazi balhátvéd

Bár a fiatal magyar védő korábban többször is megmutatta, hogy képes magas szinten teljesíteni, a szurkolók egy része egyelőre a tapasztalt skótot látná szívesebben a kezdőben. Kerkez számára így a következő hetek kulcsfontosságúak lehetnek, hiszen rengetek kritikát kapott az elmúlt meccsek után és itt az idő, hogy meggyőzze a Liverpool vezetőit, hogy méltó a "Vörösök" mezére.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu