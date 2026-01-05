Friss hírek érkeztek Dudás Miki halála kapcsán, újabb közleményt adott ki a rendőrség

Mint arról már beszámoltunk, tragikus hirtelenséggel, 34 éves korában elhunyt Dudás Miki. A sportolót a második emelti lakásában találták meg, halála körülményeit pedig egészen eddig rejtély övezte. Ugyanis a rendőrség a Borssal hivatalosan is közölte, mi történhetett a világbajnok kajakossal.

Helyszínelők Dudás Miki házánál Fotó: Máté Krisztián/Metropol

Íme a rendőrség hivatalos közleménye Dudás Miki halála kapcsán

A rendőrség dél előtt nem sokkal érkezett a helyszínre, ahol azonnal lezárták az épület bejáratát, az arra járók is csak csodálkozva nézték az ott posztoló rendőröket. Bár korábban nem lehetett tudni, pontosan hogyan is történt a tragédia, de a lap információi szerint Dudás egyedül lehetett otthon, csupán kutyája volt vele.

A Bors úgy tudja, hogy ismerősei és szerettei egyre nagyobb aggodalommal hívogatták, mikor nem érték el. Végül egy zárszakértő segítségével jutottak be a lakásba – ekkor találtak rá a világbajnok sportoló holttestére, aki feltehetően már korábban elhunyt.

A világbajnok sportoló holttestét a délutáni órákban hozták ki a lakásból Fotó: Metropol

A rendőrség hosszan helyszínelt a lakásban és a lakónegyed körül, délután azonban közölték: nem találtak idegenkezűségre utaló jeleket. A rendőrség a lappal közölte, hogy továbbra is folyik a nyomozás:

Egy XVIII. kerületi lakásban 2026. január 5-én, 11 óra 22 perc körül holtan találtak egy 34 éves férfit. A halálesettel összefüggésben idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja eddig nem merült fel. A Budapesti Rendőr-főkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálja a haláleset körülményeit

– mondta el a Borsnak a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Dudás Miki halála a sportvilágot is megrázta. Tóth Dávidot, a magyar kajak szakág szövetségi kapitányát is lesújtotta a tragikus hír.