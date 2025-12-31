„Maradj mindig ilyen! - Szoboszlaitól egy dolgot kérnek a szurkolók 2026-ban

Mindössze néhány óra maradt hátra a 2025-ös esztendőből, ami az jelenti, hogy eljött az újévi fogadalmak ideje. Ebből az alkalomból kifolyólag a Liverpool egyik legnagyobb szurkolói portálja, a This is Anfield is megragadta a lehetőséget, és az együttes összes játékosával kapcsolatban konkrét célkitűzést fogalmazott meg az előttünk álló évre vonatkozóan. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is megkapta a feladatát, mutatjuk mit várnak a magyar játékosoktól a drukkerek.

Szoboszlai Dominik a Liverpool egyik kulcsjátékosa volt 2025-ben Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai úgy jó, ahogy van

Míg egyeseknél a sérülések elkerülését emelték ki, másoktól pedig több gólt várnak, addig a magyar válogatott csapatkapitányától csak annyit kérnek: folytassa pontosan ott, ahol 2025-ben abbahagyta.

Őszintén szólva, a magyar középpályásnak semmin sem kell változtatnia. Maradj mindig ilyen Szoboszlai

– olvasható a 25 éves játékosról szóló részben.

Noha elsőre mi sem tűnik egyszerűbbnek, Szoboszlainak korántsem lesz könnyű fenntartani az elmúlt időszakban mutatott formáját, hiszen ősszel például háromszor is elhódította a hónap játékosa díjat a Vörösöknél.

Kerkeznek be kell illeszkednie

A magyar balhátvédnek nem indult zökkenőmentesen a liverpooli pályafutása, viszont az elmúlt hetekben egyértelműen javuló tendenciát mutat. A This is Anfield pedig azt várja tőle, hogy a tavaszra már teljesen vegye fel az együttes ritmusát.

A Liverpool nem igazolta volna le, ha nem látják benne a potenciált, ezt nem szabad elfelejtenie

– jegyzik meg a mindössze 22 esztendős nyári szerzeménnyel kapcsolatban.

Mindenesetre Kerkez jó úton halad, hiszen a csapat legutóbbi négy bajnoki mérkőzését már kivétel nélkül végigjátszotta, és a szurkolók szimpátiáját is egyre inkább elnyeri. A legutóbbi, Wolverhampton elleni találkozón például külön kiemelték harciasságát, amelyet az alábbi jelenet kiválóan szemléltet.

@borsonline Újra kilőtt Szoboszlai értéke A Liverpool magyar focistája mellett Kerkez Milos is büszke lehet #bors #szoboszlai #szoboszlaidominik #liverpool #milliok #euro #kerkez ♬ eredeti hang – Bors - Bors