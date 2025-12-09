Szoboszlaira hatalmas dolog vár Liverpoolban, a szurkolók már döntöttek

Szoboszlai Dominik a Leeds United elleni mérkőzésen megszerezte idei második Premier League-találatát. A magyar középpályás gólja azonban nem volt elég a győzelemhez: a fordulatokban bővelkedő összecsapás végül 3-3-as döntetlennel zárult. A lefújást követően éppen Szoboszlai állt a sajtó elé, ahol önvizsgálatra szólította fel a klub valamennyi tagját.

Szoboszlai Dominik a pályán kívül is vezére a Liverpoolnak Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA

Ami az öltözőben történik, az ott is marad. Nem tartozik a nyilvánosságra. Most szépen hazamegyünk, mindenki nézzen magába. Tegye fel a kérdést mindenki magának, jól végeztem-e a dolgomat. Ha a válasz igen, akkor csináljuk tovább, s a pillanat újra a miénk lesz

– fogalmazott a magyar válogatott csapatkapitánya, aki ismét megcsillogtatta vezetői képességeit azzal, hogy egy ilyen nehéz és drámai meccs után is elsőként nyilatkozott. Ellenben az aktuális csapatkapitány, Virgil van Dijk hallgatott, a másik vezéregyéniségnek számító Mohamed Szalah pedig az edzőt becsmérelte.

Erre azonnal felfigyeltek a Liverpool-szimpatizánsok is, akik alig várják, hogy Szoboszlai átvegye a csapatkapitányi karszalagot:

A szurkolókat már meggyőzte Szoboszlai

"Teljesítmény és vezetői képességek alapján már holnap Szoboszlainak kellene a kapitánynak lennie. Van Dijk azon kívül, hogy közli a sajtóval, hogy mennyire mérges és csalódott, gyakorlatilag semmit nem csinál" – vélekedett az egyik szurkoló.

"Egy igazi vezető, nagy szüksége van rá a klubnak" – dicsérte a magyar középpályást a másik.

"Van Dijk túl passzív és visszafogott csapatkapitánynak, Szoboszlai bármikor átveheti a helyét" – írta a harmadik.

Bár a vezetőedző egyelőre aligha változtat a csapatkapitányi rangsoron, nem kizárt, hogy amennyiben Szoboszlai továbbra is ilyen meghatározó személyiség marad, Van Dijk esetleges hiányzása esetén a magyar középpályás lép elő vezérré.

Szoboszlai gólja a Leeds ellen: