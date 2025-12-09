RETRO RÁDIÓ

Szoboszlaira hatalmas dolog vár Liverpoolban, a szurkolók már döntöttek

Hamarosan előléptetik a magyar középpályást? A szurkolók már Szoboszlainak adnák a csapatkapitányi karszalagot.

Szoboszlai Dominik csapatkapitány Liverpool

Szoboszlai Dominik a Leeds United elleni mérkőzésen megszerezte idei második Premier League-találatát. A magyar középpályás gólja azonban nem volt elég a győzelemhez: a fordulatokban bővelkedő összecsapás végül 3-3-as döntetlennel zárult. A lefújást követően éppen Szoboszlai állt a sajtó elé, ahol önvizsgálatra szólította fel a klub valamennyi tagját.

Szoboszlai Dominik a pályán kívül is vezére a Liverpoolnak
Ami az öltözőben történik, az ott is marad. Nem tartozik a nyilvánosságra. Most szépen hazamegyünk, mindenki nézzen magába. Tegye fel a kérdést mindenki magának, jól végeztem-e a dolgomat. Ha a válasz igen, akkor csináljuk tovább, s a pillanat újra a miénk lesz

– fogalmazott a magyar válogatott csapatkapitánya, aki ismét megcsillogtatta vezetői képességeit azzal, hogy egy ilyen nehéz és drámai meccs után is elsőként nyilatkozott. Ellenben az aktuális csapatkapitány, Virgil van Dijk hallgatott, a másik vezéregyéniségnek számító Mohamed Szalah pedig az edzőt becsmérelte.

Erre azonnal felfigyeltek a Liverpool-szimpatizánsok is, akik alig várják, hogy Szoboszlai átvegye a csapatkapitányi karszalagot:

A szurkolókat már meggyőzte Szoboszlai

"Teljesítmény és vezetői képességek alapján már holnap Szoboszlainak kellene a kapitánynak lennie. Van Dijk azon kívül, hogy közli a sajtóval, hogy mennyire mérges és csalódott, gyakorlatilag semmit nem csinál" – vélekedett az egyik szurkoló.

"Egy igazi vezető, nagy szüksége van rá a klubnak" – dicsérte a magyar középpályást a másik.

"Van Dijk túl passzív és visszafogott csapatkapitánynak, Szoboszlai bármikor átveheti a helyét" – írta a harmadik.

Bár a vezetőedző egyelőre aligha változtat a csapatkapitányi rangsoron, nem kizárt, hogy amennyiben Szoboszlai továbbra is ilyen meghatározó személyiség marad, Van Dijk esetleges hiányzása esetén a magyar középpályás lép elő vezérré.

Szoboszlai gólja a Leeds ellen:

Premier League – nagyon messze a címvédés!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
