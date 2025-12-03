Döbbenetes adat Szoboszlai Dominikról, közel a nagy álom
A szurkolók nem tudnak betelni a magyar labdarúgó teljesítményével. Szoboszlai Dominik Liverpoolban csapatkapitány lehet.
Szoboszlai Dominik vasárnap újra másik szerepkörben mutatta meg, kihagyhatatlan a Liverpoolból. A magyar labdarúgó idén ősszel volt már a középpálya minden részén, jobbhátvédet is játszott, a West Ham United ellen pedig Mohamed Szalah pozíciójában, jobb oldali támadóként állt helyet. Itt sem vallott szégyent, a második találatban kulcsszerepet vállalt. Nem kérdés, hosszú távon alapember lehet Liverpoolban.
Egy szurkolói oldal külön kiemelte, Szoboszlai már legalább a hetedik különböző poszton játszott remekül a szezonban, ez valóban döbbenetes szám. Nem kérdés, ha Virgil van Dijk esetleg távozik a klubtól, akkor a magyar labdarúgó lehet a csapatkapitány, tökéletes alany a vezér szerepre.
Minden poszton ugyanolyan hatékony, helytáll. Ha betennénk a kapuba, ott is jól végezné a dolgát. Sokunk kedvence, kiváló mentalitása van, tökéletes csapatkapitány lehet
- írta az oldal a vasárnapi, West Ham ellen 2-0-ra megnyert bajnokit követően.
Mikor hosszabbít Szoboszlai Dominik?
A Liverpool idén őszi tervei között van, hogy hosszabbítson magyar játékosával. Szoboszlai szerződése ugyan 2028 nyaráig szól, de a fizetése csak a középmezőnyben található a keretben. A Manchester City és a Real Madrid szívesen emelne a játékos bérén, éppen ezért sürgős, hogy a Pool hosszabb időre magához láncolja a játékost.
Premier League – nagyon messze a címvédés!
