Döbbenetes adat Szoboszlai Dominikról, közel a nagy álom

Szoboszlai Dominik vasárnap újra másik szerepkörben mutatta meg, kihagyhatatlan a Liverpoolból. A magyar labdarúgó idén ősszel volt már a középpálya minden részén, jobbhátvédet is játszott, a West Ham United ellen pedig Mohamed Szalah pozíciójában, jobb oldali támadóként állt helyet. Itt sem vallott szégyent, a második találatban kulcsszerepet vállalt. Nem kérdés, hosszú távon alapember lehet Liverpoolban.

Szoboszlai Dominik a második gól előtt labdát szerzett, majd fontos passzt adott Fotó: Alex Pantling

Egy szurkolói oldal külön kiemelte, Szoboszlai már legalább a hetedik különböző poszton játszott remekül a szezonban, ez valóban döbbenetes szám. Nem kérdés, ha Virgil van Dijk esetleg távozik a klubtól, akkor a magyar labdarúgó lehet a csapatkapitány, tökéletes alany a vezér szerepre.

Minden poszton ugyanolyan hatékony, helytáll. Ha betennénk a kapuba, ott is jól végezné a dolgát. Sokunk kedvence, kiváló mentalitása van, tökéletes csapatkapitány lehet

- írta az oldal a vasárnapi, West Ham ellen 2-0-ra megnyert bajnokit követően.

Mikor hosszabbít Szoboszlai Dominik?

A Liverpool idén őszi tervei között van, hogy hosszabbítson magyar játékosával. Szoboszlai szerződése ugyan 2028 nyaráig szól, de a fizetése csak a középmezőnyben található a keretben. A Manchester City és a Real Madrid szívesen emelne a játékos bérén, éppen ezért sürgős, hogy a Pool hosszabb időre magához láncolja a játékost.