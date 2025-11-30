Szoboszlai megint újat mutatott, Londonban támadt föl a Liverpool

Kőkemény lépésekre késztette Arne Slot vezetőedzőt csapata mind mélyebb válsága a West Ham-Liverpool meccs előtt, az angol labdarúgó Premier League 13. fordulójában. Szoboszlai Dominikék történelmi kudarcsorozata a kiesés elől menekülő londoniak vendégeként ért véget.

Szoboszlai ezúttal Szalah híján gyakran kényszerült a jobb szélre a West Ham-Liverpool meccsen Fotó: Liverpool FC

A tabella 12. helyére visszacsúszott, legutóbbi két hazai meccsén is csúnyán elbukott angol címvédő kezdőcsapata négy helyen változott a kínos felsülések – 0-3 a kiesőjelölt Nottingham elleni bajnokin, majd 1-4 a PSV Eindhoven ellen a Bajnokok Ligájában – után. A kispadra ültetett bűnbakok egyike a régóta gyatrán játszó Mohamed Szalah volt, akit ezúttal Florian Wirtz helyettesített, mégis Szoboszlai húzódott ki többször a jobb szélre, mint anno gyakran Lipcsében.

Kimaradt a hollandok ellen jobbhátvédként csütörtököt mondott Curtis Jones (helyette Joe Gomez játszott), a kapus Giorgi Mamardasvili (Alisson Becker visszatért) és a középcsatár Hugo Ekitiké (Alexander Isak került be a helyére) is.

West Ham-Liverpool: Isak megtörte a jeget

Az első félidőben labdabirtoklásban és a helyzetek számában is felülmúlta ellenfelét a Pool, de a helyzetkihasználása nem javult az utóbbi hetekhez képest. A játékrész közepén Isak akrobatikus mozdulattal közelről, a vége felé pedig Wirtz valamivel távolabbról lőhetett volna gólt, de Alphonse Areola kapus hárított. Az utóbbi három meccsén hét pontot szerzett és ezzel a kiesőzónából elmozdult West Ham kósza ellentámadásaiban nem sok veszély volt. Persze a liverpool védelem gyalázatos formájában azért bízhattak a hazaiak (még ha ezúttal Kerkez Milosék stabilabbnak is tűntek a közelmúlthoz képest).

A szünet után bátrabbá is vált a West Ham – vesztére, mert az ekkortájt inkább csak kontrákig jutó vendégcsapat a 60. percben megszerezte a vezetést, Isak első Liverpool-góljával a bajnokságban (0-1).

THIS is why Liverpool broke the bank for Isak. Pure striker's instinct 🔥pic.twitter.com/JlwRvfSrCN — Dom✨ (@footy_road) November 30, 2025

A londoniak mindent beleadtak ugyan a pontmentésért, de sokáig gólközelbe sem jutottak. Aztán miután Lucas Paquetá a 83. percben kireklamált magának két sárga lapot és az ezzel járó kiállítást, az emberhátrányba került West Ham a hajrában mégis majdnem egyenlített, de Jarrod Bowen lövése centikkel célt tévesztett. Cody Gakpo pedig a 92. percben büntetett, a gólpassza után maga is betalált a hazaiak kapujába (0-2).