Magánéleti nehézségek, Arne Slot súlyos döntést hozott a családjáról
Amikor a holland szakember aláírt Liverpoolban, felesége és gyermekei Hollandiában maradtak. Arne Slot családja most viszont egyre nagyobb feladatot kap.
Ahogy egyre nagyobb a nyomás a Liverpool vezetőedzőjén, Arne Slot családja is egy komolyabb, támogató feladat elé néz. Mint ismert, a Vörösök az elmúlt 12 mérkőzésükből kilencet elveszítettek, és bár a 47 éves holland szakember lenyűgöző első szezont produkált Angliában, munkáját valójában az első naptól kezdve bizonyos fokú stressz jellemezte.
Arne Slot családja különvált
A liverpooli lehetőség egy izgalmas, új kezdetet jelentett Arne Slot számára, egyben azzal is járt, hogy súlyos döntést hozzon a család. A szakembernek külön kellett költöznie a feleségétől, Mirjamtól, a fiától, Joeptől és a lányától, Isától. Ők ugyanis Hollandiában maradt, a gyermek oktatását szem előtt tartva.
Bárki, aki házas és jó házasságban él – szerintem én is –, szeretné egy kicsit többet látni a gyerekeit és a feleségét. A feleségem kéthetente pár napra átjön, a gyerekek sajnos még ritkábban
– nyilatkozta még egy májusi interjúban Arne Slot, aki állítása szerint 2023-ban visszautasította Tottenhamet, mert félt attól, hogy egy angliai munka milyen hatással lenne a családi életükre.
Hogy nem mentem a Spurshöz, az 99%-ban családi döntés volt. De amikor a Liverpool bejelentkezett a múlt szezonban, minden teljesen más volt
– idézi a holland szakember szavait a Mirror.
