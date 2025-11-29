RETRO RÁDIÓ

Magánéleti nehézségek, Arne Slot súlyos döntést hozott a családjáról

Amikor a holland szakember aláírt Liverpoolban, felesége és gyermekei Hollandiában maradtak. Arne Slot családja most viszont egyre nagyobb feladatot kap.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.29. 15:45
Arne Slot Liverpool család

Ahogy egyre nagyobb a nyomás a Liverpool vezetőedzőjén, Arne Slot családja is egy komolyabb, támogató feladat elé néz. Mint ismert, a Vörösök az elmúlt 12 mérkőzésükből kilencet elveszítettek, és bár a 47 éves holland szakember lenyűgöző első szezont produkált Angliában, munkáját valójában az első naptól kezdve bizonyos fokú stressz jellemezte.

Arne Slot családja
Arne Slot családja egyre komolyabb támogató feladat elé néz Fotó: Michael Regan

Arne Slot családja különvált

A liverpooli lehetőség egy izgalmas, új kezdetet jelentett Arne Slot számára, egyben azzal is járt, hogy súlyos döntést hozzon a család. A szakembernek külön kellett költöznie a feleségétől, Mirjamtól, a fiától, Joeptől és a lányától, Isától. Ők ugyanis Hollandiában maradt, a gyermek oktatását szem előtt tartva.

Bárki, aki házas és jó házasságban él – szerintem én is –, szeretné egy kicsit többet látni a gyerekeit és a feleségét. A feleségem kéthetente pár napra átjön, a gyerekek sajnos még ritkábban

– nyilatkozta még egy májusi interjúban Arne Slot, aki állítása szerint 2023-ban visszautasította Tottenhamet, mert félt attól, hogy egy angliai munka milyen hatással lenne a családi életükre. 

Hogy nem mentem a Spurshöz, az 99%-ban családi döntés volt. De amikor a Liverpool bejelentkezett a múlt szezonban, minden teljesen más volt

– idézi a holland szakember szavait a Mirror.

