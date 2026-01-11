RETRO RÁDIÓ

BL-győztes játékossal egyezett meg titokban a Fradi?

A Fradi és a Werder Bremen között állítólag elvi megállapodás született. Sajtóhírek szerint Naby Keïta marad Budapesten, és másfél éves szerződést ír alá.

Megosztás
Szerző: B.
Létrehozva: 2026.01.11. 19:15
Fradi Naby Keita Werder Bremen

Marad a Ferencvárosnál a korábbi BL-győztes Naby Keïta – legalábbis, ha hinni lehet a legfrissebb sajtóhíreknek. A zöld-fehérek állítólag azok után kötöttek elvi megállapodást a Werder Bremen csapatával, hogy a középpályással már hetekkel ezelőtt megegyeztek a szerződés feltételeiről.

Naby Keita marad a Fradiban?
Sajtóhírek szerint Naby Keïta marad Budapesten, és másfél éves szerződést ír alá (Fotó: Kovács Péter)

Sokáig nagy kérdés volt, sikerül-e megtartania a Fradinak Keïtát, aki tavaly januárban érkezett kölcsönbe a Werdertől, de a megállapodás csak az év végéig volt érvényes. Egy, a játékoshoz közel álló forrás korábban azt állította: a BL-győztes középpályás imádja Magyarországot, szívesen maradna, és az a hír járta, hogy egyik klub sem zárkózik el ettől a lehetőségtől.

Naby Keïta a Fradiban marad?

Hivatalos bejelentés még nem történt, de a játékos elutazott a zöld-fehérekkel a spanyolországi edzőtáborba.

A Greendevils1899 nevű Facebook-oldal információi szerint pedig a Ferencváros és a Werder Bremen között megszületett az elvi megállapodás a játékos ügyében.

A középpályás már hetekkel ezelőtt megegyezett a Ferencvárossal a szerződésének feltételeiről. Híreink szerint BL-győztes játékosunk másfél éves szerződést fog kötni klubunkkal

– olvasható a bejegyzésben.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu