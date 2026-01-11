BL-győztes játékossal egyezett meg titokban a Fradi?

Marad a Ferencvárosnál a korábbi BL-győztes Naby Keïta – legalábbis, ha hinni lehet a legfrissebb sajtóhíreknek. A zöld-fehérek állítólag azok után kötöttek elvi megállapodást a Werder Bremen csapatával, hogy a középpályással már hetekkel ezelőtt megegyeztek a szerződés feltételeiről.

Sajtóhírek szerint Naby Ke ï ta marad Budapesten, és másfél éves szerződést ír alá (Fotó: Kovács Péter)

Sokáig nagy kérdés volt, sikerül-e megtartania a Fradinak Keïtát, aki tavaly januárban érkezett kölcsönbe a Werdertől, de a megállapodás csak az év végéig volt érvényes. Egy, a játékoshoz közel álló forrás korábban azt állította: a BL-győztes középpályás imádja Magyarországot, szívesen maradna, és az a hír járta, hogy egyik klub sem zárkózik el ettől a lehetőségtől.

Naby Ke ï ta a Fradiban marad?

Hivatalos bejelentés még nem történt, de a játékos elutazott a zöld-fehérekkel a spanyolországi edzőtáborba.

A Greendevils1899 nevű Facebook-oldal információi szerint pedig a Ferencváros és a Werder Bremen között megszületett az elvi megállapodás a játékos ügyében.

A középpályás már hetekkel ezelőtt megegyezett a Ferencvárossal a szerződésének feltételeiről. Híreink szerint BL-győztes játékosunk másfél éves szerződést fog kötni klubunkkal

– olvasható a bejegyzésben.