BL-győztes játékossal egyezett meg titokban a Fradi?
A Fradi és a Werder Bremen között állítólag elvi megállapodás született. Sajtóhírek szerint Naby Keïta marad Budapesten, és másfél éves szerződést ír alá.
Marad a Ferencvárosnál a korábbi BL-győztes Naby Keïta – legalábbis, ha hinni lehet a legfrissebb sajtóhíreknek. A zöld-fehérek állítólag azok után kötöttek elvi megállapodást a Werder Bremen csapatával, hogy a középpályással már hetekkel ezelőtt megegyeztek a szerződés feltételeiről.
Sokáig nagy kérdés volt, sikerül-e megtartania a Fradinak Keïtát, aki tavaly januárban érkezett kölcsönbe a Werdertől, de a megállapodás csak az év végéig volt érvényes. Egy, a játékoshoz közel álló forrás korábban azt állította: a BL-győztes középpályás imádja Magyarországot, szívesen maradna, és az a hír járta, hogy egyik klub sem zárkózik el ettől a lehetőségtől.
Naby Keïta a Fradiban marad?
Hivatalos bejelentés még nem történt, de a játékos elutazott a zöld-fehérekkel a spanyolországi edzőtáborba.
A Greendevils1899 nevű Facebook-oldal információi szerint pedig a Ferencváros és a Werder Bremen között megszületett az elvi megállapodás a játékos ügyében.
A középpályás már hetekkel ezelőtt megegyezett a Ferencvárossal a szerződésének feltételeiről. Híreink szerint BL-győztes játékosunk másfél éves szerződést fog kötni klubunkkal
– olvasható a bejegyzésben.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre