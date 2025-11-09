Lezárult a történet, nem tartanak igényt a Fradi focistájára

A Ferencváros még nem döntött Naby Keita jövőjéről, akinek a télen lejár a kölcsönszerződése. A német Werder Bremen viszont már jelezte: nem kívánja visszafogadni a középpályást – írja a Magyar Nemzet.

Keita – akit 2018-ban 60 millió euróért vásárolt meg Lipcséből a Liverpool – másfél évet töltött a Werdernél, öt meccsen mindössze 81 percet játszott, sérülések és fegyelmezetlenségek miatt. 2024 tavaszán tették ki a csapatból, miután a Leverkusen elleni bajnoki előtt megtagadta, hogy felszálljon a csapatbuszra.

A Fradi tavaly decemberben egy évre kölcsönvette a guineai klasszist, a magyar rekordbajnoknak opciója is van a végleges megvásárlásra. Keita eleinte visszafogottan teljesített, de az ősszel már egyre többször kulcsembere volt a csapatnak. Azonban gól még nem szerzett, "csak" négy gólpasszig jutott.

Naby Keita jövője még nem dőlt el

Az FTC nehéz döntés előtt áll, a BL-győztes futballista még mindig csak 30 éves, és az NB I-ben klasszis teljesítményt nyújthat. Viszont a múltja intő jel lehet, a a sérülékenység és a mentális instabilitás ugyanis veszélyes kombináció.

Egy biztos, a Werder Bremen döntött, számukra lezárult a történet. Már a nyáron jelezték, hogy nem tartanak igényt Keitára, amit most megint megerősítettek. Peter Niemeyer sportigazgató úgy fogalmazott a minap:

Keita számár nincs visszaút, kizárt, hogy visszatérhet az első csapathoz.