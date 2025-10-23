Tárt karokkal várják vissza a Fradinál csak kölcsönben játszó alapembert
Szívesen várják vissza. Naby Keita ellenfélként lép pályára volt csapata ellen a Salzburg-FTC El-meccsen.
Különösen várják a hazaiak, hogy korábbi játékosuk pályára lépjen a csütörtöki Salzburg-FTC Európa-liga mérkőzésen (18:45, tv: M4 Sport). Naby Keita 2014 és 2016 között játszott Ausztriában, ahol hamar igazi közönségkedvenc lett.
Keita jelenleg kölcsönben szerepel a magyar rekordbajnoknál a Werder Brementől, ahol nem látnák majd szívesen újra. Peter Niemeyer sportigazgató leszögezte, ha a Ferencváros nem él a vásárlási opcióval, akkor sem számítanak a guineai focista szolgálataira – akit 2024 tavaszán fegyelmi vétség miatt még az U23-asokhoz is száműztek. Salzburgban viszont jó emlékeket őriznek Keitáról, ezért is várják vissza szívesen ellenfélként.
Különösen várjuk, hogy újra láthassuk korábbi játékosunkat, Naby Keitát
– olvasható a Salzburg hivatalos honlapján.
Keita két év alatt 81 mérkőzésen lépett pályára az osztrákok színeiben, mielőtt előbb Lipcsébe, majd Liverpoolba igazolt. A Salzburgnál töltött időszak alatt a guineai játékos 20 gólt lőtt, és 10 gólpasszt adott. A mostani csapatból Stefan Lainerrel még játszott is együtt.
Salzburg-FTC: Varga Barnabásra figyelnek
Az osztrákok Keita mellett egyedül Varga Barnabásra helyeztek külön hangsúlyt a Fradi elleni mérkőzés felvezetésében.
Kire érdemes figyelni? Valószínűleg Varga Barnabásra! A góllövő ebben a szezonban fényesen tündököl, 17 tétmérkőzésen 14 gólt szerzett. A 30 éves magyar játékos öt évvel ezelőttig Ausztriában játszott – először a Mattersburgnál, majd az SV Lafnitznál
– írták a salzburgiak.
